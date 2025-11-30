De Duitse handbalsters hebben een extra zetje in de rug gekregen op het WK in eigen land. De handbalbond heeft namelijk een mooie bonus klaarliggen wanneer de handbalsters het goed doen.

Duitsland won vrijdagavond de tweede wedstrijd op dit WK in eigen land. Uruguay werd eenvoudig verslagen met 12-38. De andere landen in deze poule zijn Servië en IJsland. Laatstgenoemde werd eerder deze week al verslagen door de Duitsers. Toen werd het 32-25.

Enorme bonus

Mochten deze goede resultaten zich doorzetten voor de Duitse handbalsters, dan kunnen zij zich letterlijk en figuurlijk rijk rekenen. De Duitse handbalbond heeft namelijk een mooie pot met geld aan het einde van de regenboog klaargezet, zo schrijft BILD.

Als de Duitse handbalsters het toernooi weten te winnen, ontvangen zij als ploeg 425 duizend euro. Een zilveren medaille levert drie ton op, brons twee ton en één ton voor een vierde plek. Wanneer de handbalsters van onze Oosterburen de kwartfinale halen, wordt er 50 duizend euro overgemaakt.

Antje Döll, aanvoerder van de Duitse ploeg, is erg blij met het nieuws. "We vielen ons gewaardeerd. Na de uitkeringen van eerder dit jaar, is deze bonus een nieuw en sterk signaal. Alles valt en staat natuurlijk met sportief succes de komende weken, maar we gaan er alles aan doen om onze dromen waar te maken dit toernooi."

Vergeleken met de bonussen van eerdere WK's, ligt deze nu flink hoger. In 2021 lag er 140 duizend euro klaar, twee jaar later was dit 225 duizend. In 2024 kwam hier 50 duizend euro bij en nu ligt er dus 425 duizend euro klaar mochten de Duitse handbalsters de mondiale titel pakken.

Bestuurslid en oud-handballer Ingo Meckes noemt de onderhandelingen 'goede gesprekken met veel respect: "We hadden snel een akkoord. De focus lag altijd op het sportieve."

Hogere premie voor mannen

Overigens hadden de Duitse mannen eerder dit jaar 475.000 verdiend bij een wereldtitel. Een bedrag dat volledig terug verdiend zou worden door sponsors en de internationale handbalbond. De kwartfinale was overigens het eindstation van de Duitsers.

