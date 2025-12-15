Feyenoord verloor zondag De Klassieker van aartsrivaal Ajax en daardoor lijkt de titel al voor de winterstop uit zicht. De druk op coach Robin van Persie neemt daardoor toe en ook oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn erg kritisch op hem in hun wekelijks podcast voor Sportnieuws.nl

Feyenoord begon nog geweldig aan het seizoen en stond lange tijd bovenaan in de Eredivisie, maar de laatste weken stort het volledig in elkaar. De achterstand op koploper PSV is door de verloren Klassieker opgelopen tot liefst negen punten en Europees is de ploeg van Van Persie al nagenoeg uitgeschakeld.

Oud-tophockeyster Hoog hoorde Van Persie na afloop een 'opvallend interview' van Feyenoord-coach Van Persie en haar viel vooral één uitspraak op. "Hij noemt het geen topwedstrijd, dat vond hij eerder Feyenoord - PSV", vertelt de voormalig tophockeyster. "Dat vind ik heel raar, waarom zeg je dat? Echt een heel raar interview", vult Van As aan.

Verbazing over uitspraak Van Persie

Hoog snapt zelf ook helemaal niets van de uitspraken van Van Persie. "Het leek ook alsof hij halverwege dacht: waar ga ik naartoe met dit verhaal? Ik dacht: meen je dit nou echt? Waarschijnlijk gewoon omdat Ajax natuurlijk afgezakt is, maar je verliest wel van Ajax. Dan is het toch heel dom dat je dat zegt?"

Van As kan zich daarbij niet vinden in de mening van Van Persie: "Het is nog steeds een topwedstrijd door de geschiedenis." Hoog vraagt zich dan ook af waarom hij het precies zei: "Is het dan om zich in te dekken bij de fans? Ik weet niet wat zijn gedachte erachter was, maar het was wel een opvallend interview in ieder geval."

'Slechte verliezer'

De uitspraak van Van Persie was volgens Van As ook 'niet nodig': "Zo doe je Ajax te kort, omdat die gewoon een goede wedstrijd speelden." "Ja dat was natuurlijk zijn bedoeling, dus hij wilde gewoon een soort van wit voetje bij de fans halen", aldus Hoog.

Van As denkt dat er wat frustratie bij zat. Daar sluit Hoog zich bij aan: "Hij oogt op dat moment een beetje als een slechte verliezer. Het was misschien niet zijn bedoeling, dat weet ik niet, maar op dat moment dacht ik: wat zeg je nou joh? Wat is dat voor een rare opmerking?"

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk volop aandacht voor het WK handbal, met het afscheid van Estavana Polman en Lois Abbingh én de rel rond de Noorse speelsters. Verder de World Cup schaatsen in Hamar en het merkwaardige interview met Feyenoord-coach Robin van Persie. Luister de aflevering in je favorieten podcastapp.

