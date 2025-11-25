Dione Housheer is uitgegroeid tot één van de bepalende speelsters van het Nederlandse handbalteam. Vlak voor de start van het WK in eigen land weet dat de druk voor een deel ook op haar schouders rust. Hoewel ze dat spannend vindt, loopt ze niet weg voor haar verantwoordelijkheden.

Housheer heeft geen moeite met de hooggespannen verwachtingen voor het Nederlands team op het WK handbal in eigen land. "De ploeg is fit, het vertrouwen is er. We gaan niet voor minder dan het finaleweekend", zegt de opbouwspeelster in aanloop naar het toernooi.

Extra spanning

Housheer (26) heeft toegeleefd naar het toernooi in eigen land, dat voor Oranje vrijdag begint in het Rotterdamse Ahoy met een wedstrijd tegen Argentinië. "Een WK in eigen land is bijzonder, heel gaaf dat we deze kans krijgen. Het brengt natuurlijk extra spanning mee, maar spelen voor een hal vol fans geeft mij energie en ik hoop dat we dat allemaal gaan ervaren."

'Zo ver zijn wij nog niet'

"We moeten deze keer echt de kwartfinales zien door te komen. En dat kan. Als wij een goede dag hebben, kunnen we van elk land winnen. Maar dan moet wel echt alles kloppen. Landen als Noorwegen, Denemarken en Frankrijk hebben complete teams met voor elke positie sterke speelsters. Zo ver zijn wij nog niet, dus kan het alleen lukken als iedereen goed en scherp is."

Beluister hieronder de videopodcast Sportnieuws.nl WK handbal, met boegbeeld Tess Wester in gesprek met Dione Housheer, één van de dragende speelsters van het huidige TeamNL.

'Spannend, maar leuk'

Housheer is uitgegroeid tot een van de bepalende handbalsters bij Oranje. Het team leunt op haar en de 26-jarige Gelderse weet dat. "Dione moet goed spelen, wil de rest ook goed spelen. Dat hoor ik vaak, ja. Dat is spannend, maar wel leuk hoor. Ik vind het mooi dat ik de dingen waar ik goed in ben kan overbrengen op de rest van het team."

'Ik wil er graag blijven'

Housheer was er in 2019 ook bij toen de handbalsters op sensationele wijze de wereldtitel veroverden. Toen kreeg ze nog niet veel speeltijd, maar inmiddels is haar status veranderd en is ze een vaste waarde in de ploeg van de Zweedse bondscoach Henrik Signell. Housheer zegt veel profijt te hebben van haar ervaringen bij haar Hongaarse club Györ. "Daar kennen ze alleen het woord winnen. De club behoort tot de Europese top en ik heb daar geleerd hoe je met de druk moet omgaan. Ik ben daar echt gegroeid en wil er graag blijven. Ik heb ook onlangs getekend tot 2030."

WK handbal in Nederland en Duitsland

Het WK van 2025 wordt deels ook in Duitsland gehouden en begint woensdag met groepswedstrijden in Stuttgart en Trier. Oranje speelt al zijn wedstrijden in Rotterdam.

