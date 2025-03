Tophandbalster Estavana Polman krijgt opnieuw bijzonder nieuws te horen

Het zijn mooie tijden voor Estavana Polman. De Nederlandse tophandbalster keerde onlangs terug bij de nationale handbalploeg en genoot daar zichtbaar. Ook bij haar club Rapid Bucuresti gaat het de laatste weken alleraardigst. Bij de Roemenen kreeg Polman nog erg welkom nieuws te horen.

Het boegbeeld van het Nederlandse handbal mag namelijk twee nieuwe teamgenotes verwelkomen. Het gaat om de Belarussische Maryia Kanaval en Line Ellertsen uit Noorwegen. De voorbije periode hintte Polmans werkgever al op nieuwe speelsters. Dit duo werd deze maand aangekondigd, maar eerder was er al de bekendmaking van een ander trio: Mina Hesselberg, Viktoria Shamanovskaya en Djazz Chambertin.

Goed nieuws

De versterkingen zijn goed nieuws voor Polman, die de voorbije maanden juist een onrustige periode kende bij de club. Twee grootverdieners moesten in het najaar plots vertrekken bij de Roemenen. Op dat moment was ook niet zeker of Rapid de knock-outfase van de Champions League zou halen. Dat lukte, mede door een faillissement van een ander team, uiteindelijk wel. In de achtste finales wacht een tweeluik met stadsgenoot CSM Bucuresti (22 en 29 maart). Overigens speelt Rapid de stadsderby ook op 26 maart, maar dan in de competitie.

Zware duels voor Polman

Polmans team is allerminst favoriet, want zij staan in de competitie slechts zesde terwijl CSM koploper is. Mocht de underdog stunten tegen het favoriete CSM. is dat een nieuw hoogtepunt in het kalenderjaar van Polman. Ze keerde deze maand namelijk na een maandenlange absentie terug bij Nederland. Daar leek ze uit de gratie en ontbrak ze op het voor Oranje teleurstellende EK handbal. Na het Europees kampioenschap keerde de routinier (32) terug en kwam ze in Den Bosch tweemaal in actie.

Dat Polman een tijdlang niet werd opgeroepen, zorgde voor de nodige discussie. Zelfs enkele teamgenotes betwijfelden of het wel de juiste keuze was, maar zelf hield Polman zich in die maanden op de vlakte. Toen ze uiteindelijk eindelijk mocht terugkeren, was ze vooral heel blij dat ze weer in het oranje mocht spelen.