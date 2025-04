Tophandbalster Estavana Polman maakt zich op voor bijzonder tripje en nieuw hoogtepunt

Het gaat goed met de handbalcarrière van Estavana Polman. Het boegbeeld van de Nederlandse ploeg werd eerder dit jaar weer in de armen gesloten en maakte na een lange afwezigheid haar rentree in Oranje. De partner van Rafael van der Vaart maakt zich nu op voor een nieuw tripje met de nationale ploeg.

Polman was de voorbije maanden onderwerp van gesprek, maar niet vanwege een prettige reden. De vedette werd na de Olympische Spelen een aantal keer gepasseerd door bondscoach Henrik Signell en miste zo het EK handbal. Daar kon Oranje geen potten breken en niet veel later keerde Polman alsnog terug in de selectie.

Met Polman werd er in maart meten gewonnen van topland Denemarken. Deze week mag Polman wederom laten zien wat ze waar is. Nederland is namelijk afgereisd naar Frankrijk voor twee oefenduels. Het opvallende: ze zijn allebei tegen Frankrijk.

Op naar Frankrijk

De selectie is woensdag voor een trainingsweek vertrokken naar Frankrijk. Daar vindt donderdag om 20.45 uur de eerste wedstrijd plaats. Twee dagen later volgt de tweede ontmoeting met de Franse vrouwen, om 18.00 uur. Polman meldde zich eerder deze op Papendal en lijkt er zin in te hebben. Ze deelde donderdag ook wat beelden van de groep toen ze waren gearriveerd in Frankrijk.

Teleurstelling in Roemenië

Bij haar ploeg Rapid Bucuresti is Polman ook een van de sterkhouders, maar de grootverdiener kent sportief gezien een jammerlijk seizoen. De resultaten in de Champions League waren lange tijd niet goed, maar toch werd de knock-outfase gehaald. Daar was stadsgenoot CMS Bucuresti over twee duels een stuk sterker. Die club zt Polman en co ook in de reguliere competitie dwars.

Onlangs werd er namelijk ook in competitieverband van ze verloren en daardoor is de titel nu écht uit zicht. Rapid staat slechts vijfde na negentien wedstrijden. Wel maakt het nog kans op een prijs. Over een maand speelt de ploeg de halve finale van de Roemeense beker tegen Bistrita. De andere halve eindstrijd gaat tussen - daar zijn ze weer - CMS Bucuresti en Dunarea Braila, Een nieuwe burenruzie lijkt dus vrij reëel.