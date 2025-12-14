Estavana Polman en Lois Abbingh hebben op bittere wijze afscheid genomen van het Oranje-shirt. Op het WK handbal verloren de Nederlandse handbalsters van Frankrijk, en liepen daardoor het brons mis. Na afloop van de nederlaag waren er tranen, maar ook mooie woorden van de twee tophandbalsters.

Samen verschenen Abbingh en Polman voor de microfoons van Viaplay. De laatstgenoemde was duidelijk over het resultaat. "Ja het spreekt voor zich toch? Het is gewoon klote", zo stelde Polman. "We hebben gewoon hard geknokt. Maar dan wordt het verlengen en dan kan het alle kanten op. En zij deden dat net even slimmer."

Ook Abbingh was teleurgesteld met het resultaat. "Voor ons is het misschien extra speciaal omdat het dan de laatste was geweest. Ja, ik gunde hem iedereen van dit team. Ik denk dat we super geknokt hebben dit hele toernooi, en dat je jezelf had kunnen belonen vandaag. Maar ja, ik vind het echt jammer."

Apart gevoel

De ochtend voorafgaand aan de laatste wedstrijd was nogal apart voor Polman. "Het was wel raar hoor. Ik zat in de bus en ik werd een beetje emotioneel toen iedereen aankwam. Het is toch wel gek dat het de allerlaatste is. Maar het is helemaal oké."

Waar Polman in de bus echt besef kreeg dat het bijna voorbij was, was dat voor Abbingh tijdens het volkslied. "Ik was er toen wel echt bewust van dat het voor de allerlaatste keer het Wilhelmus zingen was. Dat gaan we super erg missen."

Dankbaar

Ondanks de teleurstelling van het resultaat, was Polman ontzettend dankbaar dat ze hier mocht staan. "Het is ook allemaal niet vanzelfsprekend. Na mijn 200ste duel deed ik ook een speech voor de groep. Toen zei ik ook dat het niet vanzelfsprekend is dat je hier mag staan. En daar moet je ook van genieten. En dat doe je onderweg niet zo vaak. Maar hoe dichter je bij het einde komt, dan besef je je hoe gaaf het is."

'Het is echt heel leuk'

Polman sloot af met een mooie oproep: "Jongens en meisjes, ga handballen. Het is echt heel leuk. En als het even niet lukt, niet gelijk opgeven, want er komen echt mooiere dingen aan."

