Estavana Polman heeft met haar ploeg Rapid Bucuresti een broodnodig succesje geboekt in Roemenië. De tophandbalster kent sportief gezien niet bepaald een droomperiode en werd deze week gelinkt aan een terugkeer naar Nederland. Ze gaat wat het handballen betreft met een goed gevoel aan de paaslunch.

Polman en co wonnen namelijk met grote cijfers van CSM Galati in de Roemeense handbalcompetitie. Het werd buitenshuis maar liefst 22-34. Bij rust was het verschil al gemaakt, want toen stond het al 11-16. Dat gat werd in het tweede bedrijf dus alleen maar groter.

Gewonnen van laagvlieger

Heel verrassend is het allemaal niet, want CMS Galati pakte in de competitie pas één punt dankzij een gelijkspel. Alle andere achttien duels werden verloren. De ploeg van Polman was dus aan de stand verplicht om te winnen en deed dat ook. Al betekent dat niet dat Rapid bezig is aan een goed seizoen.

In Roemenië staat het slechts op een achtste plaats en verloor het al negen maal. Kans op de titel maakt de ploeg allang niet meer en ook de overige bovenste plaatsen zijn behoorlijk uit zicht. Daarnaast was er nog een fikse teleurstelling in de European League.

Teleurstelling in Europa

In het Europese toernooi, het op één na grootste handbaltoernooi voor Europese clubteams, ging Polman met haar ploeggenoten ten onder in de kwartfinale. Nadat het de groepsfase nog als nummer één had afgesloten, ging het daarna over twee duels mis tegen Viborg uit Denemarken. Het uitduel werd met grote cijfers verloren en in de return kon dat niet meer worden goedgemaakt.

Het is de vraag hoe lang Polman nog in Roemenië handbalt. Ze speelt al sinds het einde van 2022 voor het club na haar vertrek in Denemarken. De kans bestaat dat de vrouw, die met Nederland werelkampioene werd in 2019, samen met haar geliefde ex-topvoetballer Rafael van der Vaart terugkeert naar Nederland.

Gelinkt aan terugkeer naar Nederland

Zij werden eerder deze week gelinkt aan een luxe villa in Nederland in het plaatsje Huissen. De oud-international van Oranje en de tophandbalsters hebben al jarenlang een relatie. Ook kregen ze een dochtertje: Jesslynn. Polman stopte eind 2025 als international van Oranje en zit in de nadagen van haar carrière. Een spoedige terugkeer naar Nederland, zeker in de Arnhem waar Polman haar roots heeft, is dus niet uitgesloten.