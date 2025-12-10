Lois Abbingh maakt ook dit WK weer een uitstekende indruk bij de Nederlandse handbalsters, maar het gaat allemaal niet meer vanzelf bij het 33-jarige boegbeeld. Ervaringsdeskundigen Ellen Hoog en Naomi van As waarschuwen Abbingh na te denken over de gevolgen van haar deelname.

"Respect voor Abbingh", begint voormalig tophockeyster Van As (42) in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast. "Want die heeft gewoon een meniscusblessure. Die zit waarschijnlijk onder de pijnstillers, anders kun je niet spelen."

Hoog: "Die denkt waarschijnlijk: nog één keer knallen en dan zien we daarna wel weer." Van As: "Ja, precies, dan is mijn knie helemaal naar de klote en dan kan ik helemaal niks meer." Hoog: "Dan ga ik een jaar met mijn been omhoog liggen en dan zien we wel weer."

Handbalpensioen

Abbingh vertelde in aanloop naar het WK dat er plotseling vocht in haar rechterknie zat en dat een scheurtje in haar meniscus daar de oorzaak van was. Met haar linkerknie heeft ze al meer problemen gehad en dus is het nu een beetje schipperen. De speelster van Borussia Dortmund stelde dat ze als het WK niet in eigen land was geweest, waarschijnlijk al was gestopt. Nu stopt ze aan het einde van het seizoen.

Bekijk hieronder een uitgebreid gesprek dat Tess Wester in aanloop naar het WK namens Sportnieuws.nl had met Lois Abbingh:

Succesvol WK

Het Nederlandse team won de eerste zes wedstrijden op het WK dat in Nederland en Duitsland wordt afgewerkt. Maandagavond werd in het laatste groepsduel ook wereldkampioen Frankrijk verslagen. Daarom plaatste Oranje zich als groepswinnaar voor de kwartfinales waarin Hongarije woensdag de tegenstander is.

Roofbouw plegen

"Je bent natuurlijk zo fanatiek en je vraagt zoveel van je lichaam", gaat tweevoudig olympisch kampioene Van As verder in op het leven als topsporter. "Je pleegt roofbouw op je lijf, je wil nog zo graag meedoen. Maar je leven na topsport..." Hoog: "Daar denk je op dat moment niet aan." Van As: "Daar denk je niet aan, maar het is natuurlijk wel een dingetje."

Hoog: "Wij als oude rotten kunnen het advies geven: denk daar wel aan!" Van As: "Wij hebben dat niet zo heftig, maar sommige sporters kijken waarschijnlijk terug en hebben dan spijt en denken dat ze dingen niet hadden moeten doen."

Dokter en fysio

"Ik denk dat daar een belangrijke rol ligt voor medische teams", stelt Hoog over het beoordelen van de gevolgen voor de lange termijn. "Want als speelster wil je gewoon hockeyen of handballen. Daar denk je echt niet over na en een dokter en een fysio moeten dat wel doen." Van As: "We begrijpen allebei de kanten echt volledig, je wil natuurlijk gewoon minuten maken."

