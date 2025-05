18-jarige hockeykeeper wordt dankzij 'Tim Krulletje' kampioensheld, Ellen Hoog viert mee op de tribune

Hij was tien jaar oud toen hij op een hockeykamp op de foto mocht met zijn grote held. Acht jaar later staat Olivier Paalman (18) ineens tegenover diezelfde topkeeper in de finale om de landstitel. In de beslissende shoot-outs kroont hij zich zelfs tot onverwachte held van Amsterdam. Op de tribune viert oud-international Ellen Hoog uitbundig mee met haar club.

Amsterdam leek zondag hard op weg naar een verloren finale. De ploeg had de heenwedstrijd tegen Kampong met 4-3 verloren en kwam in het Wagener Stadion ook nog eens 0-1 achter. Maar onder aanvoering van Floris Middendorp, Boris Burkhardt en Dayaan Cassiem draaide de thuisploeg het duel volledig om. Via goals van Burkhardt en Cassiem werd het 2-1, waardoor shoot-outs de beslissing moesten brengen.

Van reservekeeper naar kampioensheld

En toen kwam hét moment van coach Rick Mathijssen. In plaats van vaste keeper Joren Romijn stelde hij ineens reservedoelman Olivier Paalman op. De 18-jarige stond plots voor een zware uitdaging, maar hield het hoofd koel. Hij stopte direct de eerste poging van international Jonas de Geus en bleef daarna onverschrokken. "Van mij wisten ze niks", grijnsde hij na afloop over de verrassingstactiek. Een regelrechte 'Tim Krulletje', vernoemd naar het bekende voetbalmoment op het WK van 2014, toen Louis van Gaal met succes Tim Krul speciaal voor de strafschoppen inbracht.

Paalman bleek klaar voor het moment. In de jeugd had hij al vaker indruk gemaakt in shoot-outs en ook nu stond hij er direct. "Als het in de halve finale tegen Den Bosch op shoot-outs was uitgelopen, had ik die ook moeten doen", zei hij. Zijn redding op De Geus gaf zijn ploeg het geloof dat er tegen de titelfavoriet viel te stunten. Toen Terrance Pieters zijn shoot-out miste, was het beslist: Amsterdam was kampioen. Paalman sprong grijnzend in de lucht op het moment dat zijn droom werkelijkheid werd.

Paalman verstoort afscheid van zijn held

Voor Paalman maakte het de cirkel rond. Als tienjarig jochie ging hij op een hockeykamp op de foto met David Harte, zijn grote voorbeeld en de man die nu aan de andere kant van het veld stond. De Ierse keeper, jarenlang boegbeeld van Kampong en tweevoudig beste doelman van de wereld, nam zondag afscheid van de Hoofdklasse.

Dat afscheid werd onbedoeld verstoord door zijn jonge bewonderaar. "Hij is mijn allergrootste inspiratiebron geweest", klonk Paalman na afloop. "Toen ik vorig jaar een keer op de bank mocht zitten, kon ik het al amper beseffen dat ik met hem op één veld stond. Maar dít, deze shoot-outserie, slaat werkelijk alles."

Ellen Hoog ziet 'haar' Amsterdam landskampioen worden

Ook op de tribune werd de titel uitbundig gevierd. Oud-international Ellen Hoog, tegenwoordig Commissaris Tophockey vrouwen bAH&BC én podcastmaker bij Sportnieuws.nl, zag haar club na dertien jaar eindelijk weer landskampioen worden.De 232-voudig international liet via Instagram zien hoe het kampioensfeest op het veld losbarstte, zichtbaar geraakt door de zinderende ontknoping.

