Premier Rob Jetten beleefde een droomdag na zijn beëdiging maandag. Dinsdag mocht de kersverse minister president van ons land de Nederlandse olympiërs ontvangen die een medaille hadden gewonnen in Milaan. In Den Haag gaf de D66-voorman een speech voor onder meer Jutta Leerdam, Kjeld Nuis, Joy Beune, Femke Kok en de gouden shorttrackploeg.

Jetten gaf toe dat hij de afgelopen weken tijdens de formatiegesprekken "stiekem" veel olympische sport had gevolgd. "Maar ik heb jullie niet onnodig laten wachten", zei hij lachend tegen de pers. "Wij hadden echter op de momenten dat het kon ook even de televisie aan om mee te genieten, net als miljoenen andere Nederlanders. Ik voel me heel gelukkig dat ik op mijn tweede werkdag bij de huldiging van de olympische sporters mag zijn."

Hoogtepunt van Jetten

Gevraagd naar zijn hoogtepunt van de Spelen noemde Jetten de succesvolle shorttrackploeg en Jorrit Bergsma, die op 40-jarige leeftijd nog een gouden medaille won. "Ik heb enorm genoten van het shorttrackteam en de wijze waarop ze elkaar door deze Spelen hebben gesleept. Maar op je 40e een medaille winnen, daar ga ik straks even een diepe buiging voor maken."

Met het extra geld dat in het coalitieakkoord is uitgetrokken hoopt Jetten dat jonge mensen meer gaan sporten en bewegen. "Dan zijn dat misschien de olympische toppers van de toekomst", zei de kersverse premier voor de huldiging van de olympische medaillewinnaars in Den Haag.

"We hebben in het coalitieakkoord extra geld uitgetrokken om sporten en bewegen de komende jaren extra te ondersteunen, zoveel mogelijk ook van onderop", aldus Jetten. "Want hoe meer jonge mensen we aan het sporten en bewegen krijgen, des te meer zijn dat misschien de olympische toppers van de toekomst."

In gesprek met NOC*NSF

"De minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat binnenkort bepalen hoe het extra geld wordt ingezet en we gaan natuurlijk met NOC*NSF in gesprek over hoe we de komende jaren niet alleen de olympische, maar ook de paralympische sport kunnen steunen", lichtte Jetten zijn plannen toe.

Hoogste eindpositie ooit

TeamNL verliet Milaan als nummer 3 op de medaillespiegel, de hoogste notering ooit. In totaal stelde Nederland twintig medailles veilig in Italië: tien gouden, zeven zilveren en drie bonzen. Alleen de Verenigde Staten en Noorwegen eindigden hoger op de medaillespiegel. Noorwegen won medailleklassement met liefst achttien keer goud. De Verenigde Staten pakten bij het ijshockey de allerlaatste olympische titel van deze Winterspelen en daarmee komt het totaal aantal gouden medailles voor dat land uit op twaalf.

Nederland sloot de vorige drie Winterspelen, in Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022), af met acht keer goud. De Winterspelen daarvoor won Nederland telkens minder onderdelen. Op de Winterspelen van Sotsji behaalde Nederland een recordaantal van 24 medailles.