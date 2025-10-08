Hockeyer Pepijn Reyenga heeft een zware tijd achter de rug. Hij dacht een goede daad te verrichten maar kreeg daarbij een klap op zijn achterhoofd, waardoor hij lang moest herstellen van een hersenschudding. In die periode loopt de24-jarige de play-offs met HC Den Bosch mis en kan hij niet meedoen bij Oranje.

Reyenga maakte onlangs zijn rentree voor de club, nadat hij een jaar lang moest revalideren van een hersenschudding. Die liep hij op bij een heldendaad, vlak voordat hij zich mocht melden bij Oranje "Ik zag jongens met een tasje dat niet van hun was"", vertelt Reyenga tegen het AD over het incident in oktober vorig jaar.

"Ik hield hen tegen, griste de tas uit hun handen en ineens kreeg ik een klap op mijn achterhoofd en achteraf bleek dat ik een hersenschudding daaraan heb overgehouden", vervolgt Reyenga. "Ik probeerde een goede daad te doen, met alle goede intenties, en dat komt dan nogal hard terug."

Zijn leven staat even stil, zonder hockey en inkomsten met zijn werk. Het enige wat hij kon doen is rusten. Dat was zwaar voor de middenvelder. "Het is gewoon verschrikkelijk als je in één keer niks meer mag en het was lang onzeker wanneer ik weer mijn normale leven op kon pakken en weer kon hockeyen."

Terugval

Toen hij eindelijk weer het veld op mocht, kreeg Reyenga een terugval. "Ik stapte na de training in de auto en kreeg een paar koplampen in mijn gezicht." Dat voelde absoluut niet goed. "Ik moest toch weer terug naar de donkere kamer."

De klachten kwamen vooral nog vanuit zijn nek. Toen dat werd onderzoek, maakte hij grote stappen in zijn herstel. Een jaar later is hij eindelijk klachtenvrij. Nu moet hij langzaam opbouwen naar zijn oude niveau. "Of ik bij Oranje nog een kans krijg? Dat zie ik vanzelf", aldus Reyenga. "Ik ben nu vooral bezig met HC Den Bosch en het oprichten van een eigen timmermansbedrijf. Dat is al druk genoeg."