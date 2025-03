Ex-tophockeysters delen net als collega openhartig verhaal over veelbesproken witte rokjes: 'Dan loop je toch onzeker rond'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vinden dat witte rokjes in de vrouwensport moeten worden afgeschaft. Daarmee delen zij de mening van hun voormalig Oranje-teamgenote Kim Lammers, die onlangs in een column zich uitsprak over ongemakkelijke situaties in witte tenues.

Van As haalt in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast een ongemakkelijke situatie uit de tijd bij de Nederlandse hockeysters aan, zoals ook Lammers eerder in haar column beschreef. "Ze heeft het over een wedstrijd die wij ooit in Amerika hebben gespeeld. Dat een teamgenote daar in één keer - we hadden witte outfits aan - dacht dat ze ongesteld was geworden."

Van As vervolgt: "En zij keek, moest overigens net een strafcorner aangeven, en dacht: inderdaad, ik ben net ongesteld geworden." Ook Hoog kan zich het voorval goed herinneren. "Wel nog even die corner aangeven. Ik zat toen op de bank. Het is wel een grappig verhaal. Ik zag die teamgenote..."

Ex-tophockeyster deelt 'ongemakkelijke situatie' over witte rokjes in de sport: 'Ze schrok zich dood' Vrouwelijke sporters dragen met grote regelmaat witte broeken of rokjes tijdens wedstrijden, maar dat moet maar eens afgelopen zijn. Althans, dat vindt voormalig tophockeyster Kim Lammers. Zij spreekt zich keihard uit tegen het kledingstuk en haalt daarbij ook een hele ongemakkelijke situatie uit haar eigen carrière aan.

Vervolgens krijgen Hoog en Vas de slappe lach in de podcast, maar pakken het verhaal al snel weer verder op "Ik zag dus die teamgenote en later zagen we het ook op de camera. We hebben er wel heel erg om gelachen. Maar eigenlijk is het helemaal niet grappig", vervolgt Hoog. Van As valt haar vriendin bij: "Jawel, op dat moment was het wel grappig."

Hoog kan zich de 'ongemakkelijke situatie' nog precies voor de geest halen. "Je ziet die teamgenote klaar staan voor die corner, vervolgens gaat dat hoofd naar beneden om te kijken of er iets op het rokje zit. Vervolgens geeft ze die corner aan, rent meteen naar de bank, naar de wc en komt uiteindelijk met een ander rokje weer het veld op."

Zwemlegende Inge de Bruijn maakt indruk met verbluffende foto: 'Dat is ongelooflijk' Ex-topzwemster Inge de Bruijn blies afgelopen weekend de hele sportwereld weg met een indrukwekkende foto op social media. De meervoudig olympisch kampioen blijkt namelijk nog altijd een lichaam te hebben als in de beste dagen van haar loopbaan. Het lijf van de voormalig zwemster maakt ook veel indruk op oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, die het ook wel zien zitten om er zo bij te lopen.

Overigens heeft Van As er tijdens haar actieve carrière eigenlijk geen last van gehad. "We hebben er nooit zo over nagedacht, dat het ons tegenhield in de prestatie. Ik kan me wel voorstellen dat je als vrouw ongesteld bent en je gaat dus in een wit tenue spelen, dat het echt niet altijd relaxt is." Daar is Hoog het roerend mee eens: "Vooral het moment dat je ongesteld zou kunnen worden, dan loop je toch onzeker rond op zo'n veld. Maar wij hebben er inderdaad niet zo'n last van gehad."

Wel kan Van As zich nog goed een ander gewaagd tenue bij Oranje herinneren. "Het enige moment van dat we dachten dat het een pittig outfitje was, dat was voor de Olympische Spelen in Londen (2012, red.). Dat was een soort heel strak wit zwempak. Dat kregen we ook bijna niet meer uit, zo strak zat dat. Toen zijn we een paar weken voordat we naar Londen zouden gaan ook slidings gaan maken op het waterveld om te kijken of het niet door zou schijnen. Dan heb je een soort wet t-shirt contest, daar waren wij bang voor."

Topschaatsster Joy Beune krijgt waarschuwing richting Winterspelen: ‘Dat is ook direct haar valkuil’ Het WK schaatsen in Hamar kon voor Joy Beune niet beter verlopen. De Nederlandse topschaatster kwam uit op drie afstanden en pakte op alle drie goud. Een perfecte afsluiting van haar seizoen én een flinke boost richting het olympische jaar. Toch krijgt Beune, ondanks haar indrukwekkende prestaties, alvast een waarschuwing.

Terug naar de discussie over witte rokjes vindt Hoog gewoon "dat de keuze moet worden gemaakt om het af te schaffen". "Wij zijn later ook door Adidas meegenomen in het proces om het over de kleuren te hebben van het tenue. Dat was top. Bij Wimbledon is ook niet meer dat je per se in het wit moet, omdat er vrouwelijke tennissers aan de bel hebben getrokken. Ik vind dat alleen maar een goede ontwikkeling. Die keuze moet gewoon bij de sporter zelf liggen."

Beluister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As blikken elke maandag in de wekelijkse podcast van Sportnieuws.nl terug op het sportweekend. Natuurljk mag deze week het succesvolle WK schaatsen in Hamar niet ontbreken. Ook wordt de start van het Formule 1-seizoen besproken en delen ze de leukste anekdotes over hun carrière. Beluister hieronder de nieuwe aflevering en check in via Spotify.