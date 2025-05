Hockeyrel zorgt voor walging bij olympisch kampioenen: ‘Krijg je zo’n slijmerig ding naar je toe gesmeten’

Bloemendaal-speler Floris Wortelboer verloor afgelopen zaterdag zijn zelfbeheersing tijdens de verloren play-offwedstrijd tegen Kampong. Zijn emotionele uitbarsting leidde tot afschuw bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, die het incident bespreken in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

Elke week blikken Hoog en Van As terug op de opvallendste sportmomenten van het weekend. Dit keer valt hen vooral op hoeveel opstootjes en agressie er waren te zien, zowel in het voetbal als op het hockeyveld.

Emotionele Wout Weghorst slaat camera na drama Ajax, ook trainer Francesco Farioli in tranen De emoties waren bij Ajax duidelijk zichtbaar na de laatste wedstrijd in de Eredivisie. De Amsterdammers die wekenlang punten verspeelden wonnen weliswaar van FC Twente (2-0), maar omdat ook PSV drie punten pakte bij Sparta (1-3) ging de landstitel opnieuw naar Eindhoven. En dat deed zichtbaar pijn bij enkele Ajacieden.

'Emoties horen bij sport'

Hoog begint: “Je traint een heel jaar voor het kampioenschap, de spanningen lopen dan natuurlijk hoog op. Je adrenaline zit door het dak. En dan staat er ook nog een camera op je gezicht, zoals bij Wout Weghorst. Begrijp me niet verkeerd, ik praat het niet goed, maar emoties horen bij sport. Dat zag je ook bij het hockey.”

Gefrustreerde tophockeyer laat zich volledig gaan en maakt excuses: 'Dat kan gewoon niet' Floris Wortelboer kon zijn emoties zaterdagmiddag niet in bedwang houden. De international van Bloemendaal liet zich in de verloren play-offwedstrijd tegen Kampong flink gaan na een moment van frustratie. Na afloop kwam hij daar zelf nog op terug.

Ze vervolgt: “Tijdens en na de wedstrijd waren er ook daar wat opstootjes. Een speler zei zelfs: ‘Het voetbal kan veel van ons leren maar wij kunnen ook best wat van het voetbal leren.’ Het is soms ook wel lekker als er wat emotie loskomt.”

Gore actie van Wortelboer

Dan komt het duo op de actie van Wortelboer. “Hij gooide zijn bitje keihard in de dug-out van Kampong”, vertelt Hoog. Van As gruwelt: “Ik zou dat vooral heel vies vinden. Dan krijg je zo’n slijmerig, goor ding vol naar je smoel gesmeten.”

Tophockeyster (26) 'hartstikke verliefd' op Oranje-voetbalster (28): 'We hebben het leuk samen' Dat Pien Sanders en Jill Roord een relatie hebben, hing al een paar maanden in de lucht. De twee Nederlandse topsporters doken steeds vaker op elkaars sociale media op en waren ook toeschouwer bij de wedstrijden van de ander. Nu spreekt tophockeyster Sanders voor het eerst in het openbaar over haar relatie met de voetbalster van de Oranje Leeuwinnen.

Hoog schetst het moment: “Hij kreeg een groene kaart, liep van het veld af en gooide toen zijn bitje richting de dug-out van de tegenstander. Hoe bedenk je zoiets?”

Toch ziet ze er ook een sportief voordeel in: “Als ik daar als Kampong-speelster zou zitten, zou ik het inderdaad ranzig vinden. Maar ergens zou ik ook denken: ‘Ze hebben het niet meer onder controle, dit is pure frustratie.’ Dat zou ik dan wel lekker vinden.”

Einde aan een tijdperk voor gouden tophockeyster en haar geliefde: 'Het is tijd voor iets nieuws' In het hockey beginnen dit weekend de play-offs om de landstitel. Bij zowel de mannen als de vrouwen strijden vier teams om een plekje in de eindstrijd van volgende week. Voor Amsterdam-speelster Maria Verschoor, die afgelopen zomer met Oranje goud won op de Spelen, en haar geliefde Michelle Fillet wordt het een extra bijzonder weekend.

Van As grapt vervolgens: “Ik zou zijn bitje verstoppen, want dan mag hij daarna niet meer verder spelen.” Uiteindelijk verloor Bloemendaal twee keer van Kampong en loopt Wortelboer en zijn team dus de finale mis.

Finale van de playoffs

Komend weekend staat de eerste finale bij de mannen op het programma: Kampong neemt het thuis op tegen Amsterdam. De return vindt plaats op Hemelvaartsdag in Amstelveen.

'Regels, tips én begeleiding' nodig voor PSV'er Noa Lang: 'Sommige acties leiden ook gewoon af' Noa Lang was dit seizoen op én buiten het veld een opvallende speler voor PSV. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de stelling: ‘PSV moet types zoals Noa Lang koesteren.’ Hun antwoord: 'ja', maar niet zonder voorwaarden.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze aflevering: de titelontknoping in de Eredivisie, Max Verstappen als winnaar in Italië, de hockey play-offs en hilarische anekdotes uit hun eigen topsportcarrière. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: