'Regels, tips én begeleiding' nodig voor PSV'er Noa Lang: 'Sommige acties leiden ook gewoon af'

Noa Lang was dit seizoen op én buiten het veld een opvallende speler voor PSV. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de stelling: ‘PSV moet types zoals Noa Lang koesteren.’ Hun antwoord: 'ja', maar niet zonder voorwaarden.

“Eens”, zegt Hoog direct. “Je haalt ook echt een persoonlijkheid binnen met Noa Lang. Hij is af en toe een beetje onberekenbaar. Zeker als het wat minder gaat met het team, dan zie je dat hij daar tegenaan begint te trappen."

Ze haalt een voorbeeld aan van dit seizoen. "Zoals laatst met die supporters, toen hij ze ging uitdagen (na zijn late winnende goal bij Feyenoord, red.). Elke week is er wel iets over hem te doen. Nu stond hij weer met zijn middelvinger op de teamfoto.”

Is het een 'fuck you'?

Van As onderbreekt lachend: “Zou hij kramp hebben gehad in zijn middelvinger?” Het duo schiet in de lach. “Maar serieus, wat is de reden dat hij dat doet? Is het gewoon een ‘fuck you’ naar iedereen die kritiek op hem had?”

Van As vervolgt: “Ik snap wel dat je als speler zoiets voelt. Dat je denkt: ‘Zie je wel, ik trek toch aan het langste eind.’ Hij maakte vorige week ook nog twee belangrijke goals. Maar dan zo op de foto gaan staan… dat is toch jammer. Niet echt gezellig.”

Generatieverschil

“Dat vinden wij inderdaad minder gezellig”, reageert Hoog. “Maar dat is ook een generatieverschil. De jeugd vindt hem natuurlijk geweldig. Hij is een technisch vaardige speler, leuk om naar te kijken. Hij heeft een grote rol gespeeld bij PSV dit seizoen. En daarnaast is hij ook rapper, heeft tattoos, spreekt straattaal, dat vindt de jeugd leuk. Maar ouderen zoals wij denken dan al snel: ‘Doe nou gewoon even normaal. Laat die middelvinger achterwege. Praat normaal in interviews.’”

Regels en tips

Toch zijn beiden het erover eens: PSV moet hem wél koesteren. “Want op het veld levert hij”, benadrukt Hoog. "Ik ben het helemaal met je eens”, zegt Van As. “Hij is een goede voetballer. Maar ik zou hem wél wat regels en tips meegeven. Dingen waar hij zich een beetje aan kan houden. Sommige acties leiden ook gewoon af van zijn spel, lijkt mij."

Hoog werpt op: "De vraag is of hij daar zelf ook echt last van heeft." Van As reageert: "Hij heeft wel degelijk een aantal mindere wedstrijden gespeeld. Ja, de hele ploeg draaide toen minder, maar als je zo’n belangrijke speler bent, dan moet je juist opstaan. Dan ga je daar niet in mee."

Hoog vat samen: "Dus ja, PSV moet zo’n type koesteren, maar wél met wat meer begeleiding." Van As knikt: "Precies. En geef hem gewoon wat handvatten mee."

