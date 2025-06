De Nederlandse hockeyvrouwen blijven winnen in de Pro League. Zaterdag moest België eraan geloven: in Antwerpen won Oranje met 2-0. De ploeg van bondscoach Raoul Ehren was sinds vorige week al zeker van de titel.

Yibbi Jansen zette Oranje aan het einde van het tweede kwart uit een strafcorner op voorsprong, waarna Fay van der Elst na rust de score verdubbelde na een fraaie aanval.

Nederland werd tien dagen eerder winnaar van de Pro League zonder zelf in actie te komen. Door puntenverlies van Argentinië en België was Oranje niet meer in te halen. De Nederlandse hockeysters wonnen de Pro League, die sinds 2019 bestaat, vier keer eerder. Alleen in 2022 moesten ze de zege laten aan Argentinië. Oranje speelt zondag zijn laatste wedstrijd van de Pro League opnieuw tegen België in Antwerpen.

Pikant aan deze clash is dat de bondscoach van Nederland, Raoul Ehren, vorig jaar nog die rol vervulde bij de Belgische vrouwen. Zijn vertrek ging niet geruisloos. Ehren, sinds december 2020 bondscoach van de Belgische Red Panthers, verlengde in mei 2024 nog zijn contract tot 2026.

Maar na het vertrek van Paul van Ass bij Oranje werd hij in september 2024 door de KNHB benaderd en maakte hij gebruik van een opzegclausule met drie maanden opzegtermijn. Zijn overstap leidde tot verontwaardiging in België. Ehren noemde het “een droombaan” en tekende in Nederland een contract tot de Olympische Spelen van 2028.

Niet happy

De Belgische bond reageerde fel via directeur Serge Pilet: “We zijn niet happy met deze gang van zaken”. Hij vond het een “breuk in het wederzijds vertrouwen”. De bond dreigde juridische stappen te ondernemen.

Ehren zei: "In mijn contractverlenging van april stond een duidelijke clausule in dat beide partijen altijd konden opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden. Daar heb ik gebruik van gemaakt. Maar ik begrijp de emotie in België."

