De Nederlandse hockeyvrouwen is nog altijd op koers voor de dertiende Europese titel. Vrijdagavond werd in het zonnetje in Mönchengladbach afgerekend met een taai Spanje. Strafcornerspecialiste Yibbi Jansen werd de gevierde vrouw.

Oranje kreeg in de openingsfase via Fay van der Elst direct twee grote kansen, maar kwam in de vijfde minuut toch verrassend op achterstand. Patricia Alvarez werkte een tip-in binnen op aangeven van Xantal Gine. Spanje kreeg daarna nog twee mogelijkheden om de voorsprong te vergroten.

Jansen bracht Nederland in de 21e minuut op gelijke hoogte met een benutte strafcorner. Vier minuten later toonde Jansen opnieuw haar specialiteit: 2-1. Aan de start van het vierde en laatste kwart kreeg Jansen via een strafcorner de kans op de 3-1, maar de Spaanse lijnstopper Constanza Amundson keerde haar inzet. Kort daarna dwong Frédérique Matla een nieuwe strafcorner af, die Jansen wél benutte: 3-1.

In de finale van zondag speelt Oranje tegen de winnaar van de wedstrijd tussen België en Duitsland.

Dichter bij 'bijzondere' mijlpaal

"Ik mis nog een paar doelpunten om één-op-één te lopen", sprak Jansen voorafgaand aan de halve eindstrijd met Spanje. Ze heeft er drie doelpunten bij, dus staat nu op 96 goals in 98 interlands. "Het zou best bijzonder zijn om dat te halen. Aan de ene kant heb je als strafcornerspecialiste de druk om te moeten scoren. En aan de andere kant is het een voorrecht dat je daarvoor vaak de kans krijgt."

Hét gezicht van Oranje

Jansen maakt niet alleen naam door haar hockeykwaliteiten, maar ook door haar looks. Op Instagram is de strafcornerspecialiste inmiddels de grens van 100.000 volgers gepasseerd. Dat komt mede door haar fotoshoot met FHM. "Dat kwam op mijn pad. Ik vond het heel erg leuk en bijzonder om dat te doen. Ik denk dat dit soort dingen goed zijn voor mezelf als speelster, maar ook voor het hockey in het algemeen", stelde Jansen.

"Want wat wij met Nederland presteren is best bijzonder. Dat komt ons echt niet zomaar aanwaaien. We werken er keihard voor om te laten zien dat we de beste zijn. Ook op dit EK. Alleen van de titel worden we blij", verzekerde Jansen, die dus een stap dichterbij is.