De Nederlandse hockeyers hebben ook hun derde en laatste groepsduel op het EK in Mönchengladbach gewonnen. Na overwinningen op Spanje (3-0) en België (4-2) was de ploeg van bondscoach Jeroen Delmée zoals verwacht ook te sterk voor Oostenrijk: 5-0.

Oranje werd zodoende groepswinnaar en treft in de halve finales de nummer 2 uit de andere poule, vermoedelijk Frankrijk. Aanvoerder Thierry Brinkman maakte in zijn tweehonderdste interland binnen een halve minuut de openingstreffer. Het leek een voorbode voor een ruime zege, maar het duurde tot vijf minuten in het tweede kwart voordat Oranje de 2-0 liet aantekenen: Koen Bijen was de maker.

Oostenrijk houdt schade beperkt

Oostenrijk, dat zowel tegen België als tegen Spanje tien doelpunten incasseerde, hield de schade beperkt tot de pauze. In het derde kwart volgden twee Nederlandse treffers: Bijen maakte zijn tweede, gevolgd door een doelpunt van Tjep Hoedemakers.

Warm in Duitsland

Oranje deed het in het warme Mönchengladbach rustig aan, wellicht met het oog op het vervolg van het toernooi. Alleen Bijen trof nog eenmaal doel in het laatste kwart.

Bij Nederland gaat alles dus voorspoedig, maar dat kan over de Belgische mannen niet worden gezegd. Zij slaagden er niet in om de halve finale te bereiken. Spanje was namelijk met 2-1 te sterk voor de olympisch kampioen van Tokio (2021). Bij de Spanjaarden is de voormalig Oranje-bondscoach Max Caldas de trainer. Het is voor het eerst sinds 2015 dat België op een EK ontbreekt bij de laatste vier.

Bijzondere avond voor Pien Sanders

De Nederlandse vrouwen gaan vooralsnog ook als een speer. De eerste twee groepsduels werden zonder al te veel moeite gewonnen. Tegen Ierland (2-0) viel de score ietwat tegen, maar tegen Duitsland (5-1) was Nederland weer ouderwets in vorm. Pien Sanders scoorde twee keer in het voor haar zeer bijzondere duel. Ze speelde namelijk haar 150ste interland.