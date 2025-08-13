De Nederlandse hockeysters zijn als groepswinnaar doorgedrongen tot de halve finales van het EK in Mönchengladbach. Het team van bondscoach Raoul Ehren was in het laatste groepsduel met 6-0 te sterk voor Frankrijk.

Na eerdere zeges op Ierland (2-0) en Duitsland (5-1) was er nog een hele kleine kans dat Oranje de halve finales mis zou lopen, maar dan had de topfavoriet voor de titel met ruime cijfers moeten verliezen van Frankrijk, dat het laagste geklasseerde team op het EK is. Dat leek op papier al een onwaarschijnlijk scenario en dat was het in de werkelijkheid ook.

Anne Veenendaal kreeg voor het eerst in het bloedhete Mönchengladbach een kans onder de lat. Terwijl de temperaturen opliepen tot boven de 30 graden hoefde de keepster amper in actie te komen tegen het zwakke Frankrijk. Het dominante Oranje had halverwege al een 4-0 voorsprong te pakken. Marijn Veen opende de score, Yibbi Jansen maakte de 2-0 uit een strafcorner, waarna Frédérique Matla twee strafballen benutte. Na rust waren Jansen en Luna Fokke nog trefzeker uit strafcorners.

Halve finales

Oranje eindigt door de zege op 9 punten en is daarmee groepswinnaar. Later op de woensdag wordt duidelijk of gastland Duitsland of Ierland als nummer 2 eindigt in de poule. Frankrijk is uitgeschakeld.

Nederland speelt in de halve finales vrijdag tegen Spanje, de nummer 2 van de andere poule. In de andere halve finale wacht België op Duitsland of Ierland. De finale is zondagavond.

Nederland domineert al jaren

De Nederlandse hockeysters wonnen de laatste vier edities van het EK. Ze kunnen voor het eerst vijf keer op rij Europees kampioen worden. In totaal wonnen ze twaalf van de zestien eerdere edities.

Nederland werd in 2016 voor het laatst afgetroefd op een groot toernooi. Toen was de Britse ploeg te sterk voor Oranje in de finale van de Olympische Spelen. Sindsdien wonnen de hockeysters twee wereldtitels, twee olympische titels en vier EK's.

Mannen

Ook bij de mannen maakt Nederland nog kans op de Europese titel. De ploeg van Jeroen Delmee won alle groepsduels en plaatste zich dus als nummer 1 voor de halve finales. Zij spelen daarin donderdag tegen Frankrijk. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Duitsland. De finale bij de mannen is op zaterdag.