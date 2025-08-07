De Nederlandse hockeysters beginnen dit weekend aan het EK en zijn, zoals eigenlijk altijd, topfavoriet voor de eindzege. Bondscoach Raoul Ehren blikt in gesprek met Sportnieuws.nl vooruit op het toernooi in Duitsland en gaat uitgebreid in op enkele moeilijke beslissingen binnen de ploeg.

Nederland is olympisch kampioen, won de Pro League, imponeerde tijdens oefenduels en pakte de laatste jaren alle titels die het maar kon winnen. "Iedereen kijkt naar ons", zo weet bondscoach Ehren. "Daar kan ik niet zo veel aan doen, dat is nou eenmaal zo. Dat hebben die meiden de laatste tien jaar zelf afgedwongen. Ik las dat er al tien jaar lang geen EK-duel verloren is. Het is aan ons om de concurrentie voor te blijven, die zit niet stil."

Bij de Nederlandse hockeysters weten ze bijna niet beter dan dat ze worden gebombardeerd tot topfavorieten. De selectie barst van de sterren, maar er ontbreken ook een aantal grote namen. Zo is Felice Albers (25), voormalig wereldhockeyster van het jaar, er niet bij. Ze is niet fit genoeg. "Die keuze is gezamelijk gegaan. Ze gaf het zelf ook aan, dat kon ik onderstrepen, Dus ik denk dat het een verstandige keuze, hoe vervelend het voor de ploeg en met name Felice is. Ze had zich heel erg verheugd op een EK, maar voor de toekomst een heel verstandige keuze."

Ook tegenslag voor andere hockeyster

Wie er ook niet bij is, is is Laura Nunnink (30). "We hebben meer tegenslagen gehad", zo geeft Ehren zelf het voorzetje. De ervaren Nunnink liep eind mei een zware knieblessure op en ligt er zeker een jaar uit. "Dat komt even hard binnen bij zo'n groep, net als bij Felice dit keer. Iedereen vindt dat zonde en baalt daar van."

Nederland is er klaar voor

Nederland is ondanks de twee afwezigen topfavoriet voor de titel. Maar, mocht het onverhoopt niet eindigen met de titel, dan hoeft de ploeg zich volgens de bondscoach niet te schamen. "Schamen, dat geloof ik niet. Dan hebben we niet ons niveau gehaald, dat geloof ik wel. Daar zullen we dan kritisch naar moeten kijken. Je moet je schamen als je je niet voorbereid hebt en er met de pet naar gooit, maar we hebben ons goed voorbereid en zijn er klaar voor."

Route naar de finale

Nederland weet waar het mee moet afrekenen in de groepsfase. Daarin treft het Ierland, Duitsland en Frankrijk. Op zaterdag 9 november trappen de hockeydames hun toernooi af tegen de Ieren. Het favoriete Nederland heeft een grote kans om door tot stoten tot de finale. Die wordt in Duitsland op zondag 17 november gespeeld.

Pien Sanders en Yibbi Jansen

Sportnieuws.nl sprak in aanloop naar het EK hockey al ook met Yibbi Jansen en Pien Sanders, twee van de sterspeelsters van Nederland. Check hieronder de interview met de twee speelsters.

