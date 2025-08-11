De Nederlandse hockeydames hebben met 5-1 gewonnen van Duitsland tijdens de tweede groepswedstrijd van het EK in Duitsland. Doelpunten kwamen van Freeke Moes, Frédérique Matla, jubilaris Pien Sanders (2 x) en Marijn Veen. Al na 34 seconden was het raak en maakte Moes de 1-0 voor Nederland.

Nederland opende de wedstrijd met een razendsnelle goal. Fay van der Elst gaf een voorzet die Moes van dichtbij kon binnenwerken. Moes kende vanavond, net als Sanders, een klein jubileum. Ze speelde namelijk haar tachtigste interland. Sanders werd valk voor de wedstrijd nog even extra in het zonnetje gezet met een bos bloemen. De vriendin van Jill Roord speelde haar 150e interland voor Oranje.

Weer raak

Nog geen tien minuten later was het weer raak voor Nederland. Frédérique Matla werkte een voorzet van Luna Fokke tegen de touwen, wat de stand tegen het thuisland al na tien minuten op 2-0 bracht voor Nederland. Met dit doelpunt scoorde Matla in totaal veertien keer tegen Duitsland, in twintig interlands.

Drie minuten later was het alweer raak voor het doelpuntrijke Nederland. Sanders bekroonde haar jubileum met een doelpunt op aangeven van Moes. Dat maakte dat Nederland het eerste kwart eindigde met een 3-0 voorsprong.

Duitsland toonde veerkracht

Vanaf het tweede kwart werd Duitsland pas echt gevaarlijk. Na een kans en twee strafcorners was het dan ook raak voor de thuisploeg. Lena Micheel benutte de strafcorner en werkte de stand bij naar 1-3. Lang konden ze daar echter niet van genieten. Tegen het einde van het tweede kwart benutte jubilaris Sanders een rebound na een schot van Pien Dicke en bracht de stand op 4-1.

Tegen het einde van de wedstrijd wist Veen zich knap door de Duitse verdediging te manoeuvreren en bracht de eindstand op 5-1 voor Nederland. Over twee dagen nemen de dames, die zo goed als zeker zijn van een plaats in de halve finale, het op tegen Frankrijk. Alleen bij een nederlaag met meer dan vier goals verschil tegen de Franse vrouwen bestaat er nog een kans dat Oranje uitgeschakeld wordt, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

Hockeymannen

Zondag wonnen de Nederlandse hockeymannen hun tweede groepswedstrijd op het EK hockey. Oranje won in de kraker tegen België met 4-2 en daarmee is de titelverdediger al zeker van een plekje in de halve finales. Terrance Pieters en Jip Janssen scoorden beiden twee keer voor Oranje. Dinsdag nemen de mannen het in de laatste groepswedstrijd nog op tegen Oostenrijk.