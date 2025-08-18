Xan de Waard was bijna voorgoed gestopt met hockeyen, maar stond zondag tóch met de Europese titel in haar handen. De 29-jarige tophockeyster vertelde na afloop openhartig dat zij in een lastige periode zat.

De Waard pakte in de zomer van 2024 het olympisch goud met de Nederlandse hockeysters. Zij vroeg zich vervolgens - na twaalf jaar als international - af of haar leven nog wel de goede kant op ging. Zij nam het dappere besluit om te stoppen én in het 'normale' werkleven te gaan kijken. Een maatschappelijke carrière, zoals je wel vaker hoort in het hockey.

Van hockeyster ging De Waard naar consultant bij een sportdatabureau. Opeens was het de hele winter veertig uur per week werken. Zij zei daarover tegen De Telegraaf: "Ik heb ervan geproefd, maar voelde ook dat ik het miste, dat ik gewoon het allerliefst weer voor Oranje wilde spelen. Er was gelukkig nog een plekje vrij."

'Ik zat in een lastige periode'

Ze heeft ook even geprobeerd beide functies te combineren, maar dat bleek erg moeilijk. "Als topsporter probeer ik altijd om alles uit mijn carrière te halen. Dat wilde ik ook op mijn werk. Maar dat ging niet samen."

Deeltijd werken zorgde ervoor dat ze niet meer de 'allerleukste klusjes' kreeg en dat ook deadlines steeds moeilijker bleken. "Als we een deadline hadden, moest ik weg. Zei ik: Ja sorry, ik moet trainen. Ik zat gewoon in een te lastige positie."

Rol van aanvoerder

De Waard was lange tijd aanvoerder van de Nederlandse hockeysters, maar raakte na haar afscheid die band logischerwijs kwijt. Pien Sanders is nu de nieuwe leidster van het team. Daar is De Waard 'helemaal oké' mee, want ze hoeft niet zo graag in de schijnwerpers te staan. "Ik probeer het nog steeds tactisch neer te zetten, net als toen ik aanvoerder was. Ik vind dat Pien het heel goed heeft opgepakt."