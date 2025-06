Schoonmakers moeten aan de bak bij Nederlandse hockeyers na bloederig moment tegen India

De Nederlandse hockeymannen hebben met 3-2 gewonnen van India. Na de 2-2 van India in de slotfase van de Pro League leek de wedstrijd af te stevenen op shoot-outs. Maar Jip Janssen pushte Nederland uit een strafcorner in de slotminuten toch nog naar de winst.

In de eerste helft liet het spel van de Nederlanders nogal te wensen over. Nederland was bij vlagen erg slordig en leed veel balverlies. India kwam dan ook op voorsprong door een vrije schietkans van Abishek. Toch was Nederland niet geheel kansloos. Thijs van Dam voegde wederom een doelpunt toe aan zijn reeks. Zaterdag was hij ook al goed voor beide doelpunten in de eerdere ontmoeting met India.

Krankzinnige slotfase

In de slotfase van de wedstrijd zag Nederland de 2-1 voorsprong in rook opgaan. Jugraj scoorde de 2-2 van uit de strafcorner. Niet lang daarna leek Nederland zelfs op achterstand te komen toen Indiër Lalit alleen op keeper Maurits Visser af kwam. Visser redde en hield Nederland veilig van een achterstand. Nog geen paar minuten later scoorde Jip Janssen vanuit een strafcorner en voorkwam Nederland wederom dat de wedstrijd uit zou lopen op shoot-outs.

Schoonmakers

Een opvallend moment deed zich voor in het tweede kwart, toen Indiër Jugraj Singh met zijn hoofd in aanraking kwam met de stick van Floris Middendorp. Het spel lag daardoor even stil, omdat er flink wat bloed op het veld was gevallen. Conform de regels moeten de bloedresten dan eerst weggepoetst worden van het kunstgras, voordat het spel hervat mag worden. Een aantal razendsnelle schoonmakers kwamen dan ook het veld op gerend om met een spray en doekjes het bloed van de Indiër van het kunstgras te verwijderen.

Oranje hockeysters

De Oranje hockeysters speelden zondag, een dag eerder dan de mannen, de tweede wedstrijd tegen Australië in de Pro League. Wederom hadden zij geen enkele moeite. Het werd 5-1 in het Wagener Stadion, met opnieuw twee doelpunten van strafcornerspecialiste Yibbi Jansen. Ook waren er drie winnende debutanten: Jip Dicke, Maud van den Heuvel en Danique van der Veerdonk. Zaterdag wonnen de dames al met een monsterzege van 8-1 tegen Australië.

FIH Pro League

Het zesde seizoen van de FIH Pro League vindt volledig plaats op één locatie in Nederland: het Wagener Stadion in Amsterdam. De Oranje Heren kwamen in actie van 30 november tot en met 8 december en opnieuw van 7 tot en met 15 juni, beide keren voor eigen publiek. De Oranje Dames spelen hun wedstrijden eveneens in het Wagener Stadion, van 7 tot en met 15 juni.