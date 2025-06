Thijs van Dam redt Oranje-hockeyers van shoot-outs tegen India in Pro League

De Nederlandse hockeymannen hebben India in eigen huis in Amsterdam verslagen met 2-1. Thijs van Dam was goed voor beide goals en wist de ploeg te redden van shoot-outs door in de slotminuten de winnende 2-1 binnen te werken met zijn backhand.

Nederland trof geen makkelijke tegenstander met India, in het uitverkochte Wagener Stadion, dat iets meer dan een week geleden nog het decor was van de kampioenswedstrijd tussen Amsterdam en Kampong. Pas na rust trok Oranje de wedstrijd langzaam naar zich toe, door gevaarlijker en aanvallender te spelen dan de Indiërs. Toch slaagde Nederland er niet in om het gat te vinden, waardoor het duel leek af te stevenen op shoot-outs. Totdat er vlak voor het eindsignaal een klein gaatje viel in de Indiase defensie, en Van Dam dat benutte.

Hockeydroom in Parijs

Van Dam had tijdens de Olympische Spelen in Parijs een relatie met Oranje-hockeyster Pien Sanders. Daar beleefde het stel een ultieme droom door beiden de gouden plak mee naar Nederland te nemen. De relatie strandde echter niet lang daarna. Onlangs werd bekend dat Sanders nu een relatie heeft met Oranje-leeuwin Jill Roord.

Monsterzege bij de dames

Eerder zaterdag, speelden de Nederlandse hockeyvrouwen tegen Australië, dat vorig seizoen bij de mannen nog kampioen werd in de Pro League. De dames bleken echter geen moeite te hebben met Australië als tegenstander en wonnen met liefst 8-1, waarmee zij hun koppositie hebben verstevigd. Strafcornerspecialiste Yibbi Jansen was goed voor een hattrick. Het was hun eerste interland sinds de Olympische Spelen van Parijs.

Hockey Pro League

Het zesde seizoen van de FIH Pro League vindt volledig plaats op één locatie in Nederland: het Wagener Stadion in Amsterdam. De Oranje Heren kwamen in actie van 30 november tot en met 8 december en opnieuw van 7 tot en met 15 juni, beide keren voor eigen publiek. De Oranje Dames spelen hun wedstrijden eveneens in het Wagener Stadion, van 7 tot en met 15 juni.