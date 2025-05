Onbegrip na onthutsende beelden van 'zielenpieten' bij titelfeest PSV: 'Waarom zou je dat doen?'

Een flink gedeelte van PSV-fans verpestte zondag het eerste titelfeest in Eindhoven. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig tophockeysters én Ajax-fans Ellen Hoog en Naomi van As vol onbegrip op het gedrag van een deel van de PSV-supporters.

“Ik vind het echt bizar. Je team wint, je bent uitzinnig blij, in extase zelfs… en dan zijn er supporters die toch de behoefte hebben om onrust te stoken. Om te gaan rellen. Terwijl je dus juist gewonnen hebt”, zegt Van As verbaasd. “In Eindhoven stonden ze massaal te wachten op de spelers die uit Rotterdam kwamen met de schaal.”

PSV-feest loopt vreselijk uit de hand: rellen in Eindhoven ontsieren landstitel Bij het Philips Stadion in Eindhoven zijn zondagavond rellen uitgebroken, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving door meerdere lokale media. 'Behoorlijke groepen supporters' keerden zich tegen de politie. Daarbij werd onder meer met stenen en vuurwerk gegooid. Dat is ook te zien op videobeelden.

'ME'ers werden in elkaar gerost'

Toch ging het daar mis. “Er ontstond onrust. Er werd vuurwerk gegooid, spullen richting de politie”, vervolgt Van As. Hoog vult aan: “ME’ers werden in elkaar gerost en gestoken. Journalisten werden lastiggevallen…”

“Ongelofelijk”, reageert Van As. “Dat zo’n klein groepje het dan weer weet te verpesten. Even het sfeertje kapotmaakt. En dan zó stoer doen… maar wel met een bivakmuts op. Als je zo stoer bent, doe het dan met je volle smoel voor de camera."

"Ja, precies. Dat zou jij ook doen hè?”, grapt Hoog. “Als jij op die ME loopt te rammen dan doe je gewoon je muts af.” Van As beaamt dit cynisch en zegt: “Je kent mij toch? Ik sta altijd vooraan.”

Vrienden die met hun kinderen in de stad waren en de spelersbus op wilde wachten zijn naar huis gegaan.



Schaam je zogenaamde Eindhoven Hooligans! Je verziekt een geweldig feest! pic.twitter.com/lEyrXNxaO3 — Linda (@Lindaliciousss) May 18, 2025

'Dan mis je gewoon een paar hersencellen'

Dan slaat de toon weer om. “Het is zo irritant. Je bent dan echt een zielenpiet”, vervolgt Van As. Hoog stemt in: “Ik begrijp het ook niet. Je bent kampioen, dus blij. Dan ga je toch geen gasten lopen rammen?” “Dan ga je toch gewoon champagne drinken? Of bier?", zegt Van As. Waarop Hoog opmerkt: “Nou, bier hebben ze vast genoeg gehad.”

Van As vraagt zich af waar die agressie vandaan komt. “Wat is die behoefte om te slopen? Waarom?” Hoog probeert het te begrijpen, maar: “Al sla je me dood. Waarom zou je dat doen? Echt geen idee. Dan mis je gewoon een paar hersencellen.” “Jammer dat het zo moet”, sluit Van As af.

Beluister de podcast

