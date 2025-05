PSV-selectie viert kampioenschap in 'boyband' van iconische muzikant: 'Reken ik goed!'

De PSV-selectie heeft het kampioenschap van de Eredivisie gevierd tot de late uurtjes. Zanger en PSV-fan Guus Meeuwis was onderdeel van het grote feest. Hij deelde beelden van zijn eigen 'boyband', inclusief Guus Til en Luuk de Jong.

PSV is voor de 26ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van de Eredivisie. De Nederlandse competitie was dit jaar tot de allerlaatste speelronde spannend. Na het gelijkspel van Ajax tegen FC Groningen, hadden de Eindhovenaren de kaarten in handen.

Virtueel gaf PSV het kampioenschap héél even weg na de gelijkmaker van Sparta Rotterdam, maar snel daarna pakte de ploeg van trainer Peter Bosz opnieuw de voorsprong en uiteindelijk het kampioenschap. Dat moet natuurlijk goed gevierd worden.

Boyband Til en De Jong

Met trots deelt Meeuwis een foto met de schaal en Til in zijn Instagram Stories. 'Langzaam besef ik dat ik m’n grootste droom (gevraagd worden voor de selectie van PSV) los moet laten', schrijft deze Brabantse zanger onder de video van een zingende Til en De Jong. 'Maar… een boyband met de selectie (had ik al gezegd: landskampioen?) reken ik ook goed!'

'Met trots stel ik jullie voor aan: New Kicks On The Block. Helden!' Op de video is te zien hoe De Jong en Til de microfoon gepakt hebben en in volle borst meezingen: "Op de vloer ligt een lege fles wijn". Eén ding valt sowieso vast te stellen: Til en De Jong kunnen beter voetballen dan zingen.

De Jong

De 34-jarige aanvoerder De Jong speelde opnieuw een belangrijke rol voor zijn ploeg. Hij maakte in de 58ste minuut, zes minuten na de gelijkmaker van Sparta, de 1-2 en zorgde dat PSV niet te lang in onzekerheid bleef voetballen. In totaal was hij dit Eredivisieseizoen goed voor 14 doelpunten uit 31 wedstrijden.

