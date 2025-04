Van zeldzame kanker herstelde hockeyer (30) hakt alsnog lastige knoop door: 'Dat besef doet pijn'

Hockeyer Dennis Warmerdam heeft besloten een punt achter zijn actieve carrière te zetten. De 30-jarige speler van HC Bloemendaal dacht eerder al te moeten stoppen toen een zeldzame vorm van kanker bij hem werd ontdekt, maar hij herstelde en schopte het tot Oranje. Nu bergt hij zijn hockeystick alsnog op.

Warmerdam, die in 2023 een punt zette achter zijn interlandloopbaan, wil meer tijd besteden aan zijn maatschappelijke carrière en zijn sociale leven. "Als ik ja zeg tegen al die dingen, betekent dat automatisch dat ik nee moet zeggen tegen hockey", zei hij op de site van HC Bloemendaal. "Dat besef doet pijn. Maar in topsport moet je 100 procent geven. En misschien moet je juist op je hoogtepunt stoppen."

Zeldzame vorm van kanker

In 2018 denkt Warmerdam noodgedwongen te moeten stoppen met tophockey. Hij heeft dan al jaren last van zijn pols en denkt zelf aan een polsblessure. Maar in het ziekenhuis blijkt dat er iets veel serieuzers speelt. "Ik werd uiteindelijk tot twee keer toe geopereerd. Daaruit bleek dat het niet ging om een sportblessure, maar om een zeldzame vorm van kanker", zei hij vorig jaar bij talkshow BEAU.

Amputeren van de arm is de enige optie constateren de artsen. "Niet alleen mijn wereld stortte in, maar ook die om mij heen. Er gebeurde mentaal heel veel." Uiteindelijk vinden ze een manier om Warmerdarms arm toch te redden. Zijn beenspier wordt gebruikt om zijn arm aan te vullen. "Hockey was mijn identiteit. Dat heeft mij ook geholpen om een doel te hebben om naartoe te werken."

Debuut in Oranje

Warmerdam debuteert uiteindelijk in 2021 op 27-jarige leeftijd in het nationale team. Twee jaar en 23 interlands later zwaait hij weer af. "Ik kwam erachter dat het mij niet meer gelukkig maakte. Ik vond het een waanzinnige tijd, maar toen ik niet meer voelde dat dit de vorm voor mij was, ben ik gestopt."

Warmerdam kreeg vorig jaar de Pahud de Mortanges Trofee, een onderscheiding die sportkoepel NOC*NSF uitreikt aan een sporter die een inspirerend voorbeeld is geweest.