Van over de hele wereld kijken honkbalfans de komende weken naar België, Italië en ons kikkerlandje! Wat hebben Milaan, Rotterdam en Antwerpen gemeen? Ze hosten samen het EK Honkbal. Van 20 t/m 27 september barst de strijd los. Het complex van Neptunus, de huidige Nederlands kampioen, is zeven dagen lang het decor voor een strijd tussen de beste landen van Europa.

En waar wij honkbal eigenlijk alleen kennen van de gymles of de beelden uit Amerika, geldt dat zeker niet voor alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden...

Wist je dat er zelfs een Nederlandse honkballer is die in zijn eentje meer verdient dan de hele selectie van pak ‘m beet FC Utrecht samen? Tijd voor een spoedcursus honkbal en dollars/euro’s!

Honkbal is cultuur

Als je richting de USA gaat, dan is honkbal cultuur. Geen andere sport laat je zo lang in het stadion zitten zonder echt naar de innings te kijken. Sterker nog, de wedstrijd begintal ver voor de eerste worp. Het tailgaten op de parkeerplaatsen is een buurt-BBQ on steroids, met complete keukens uit de achterbak en families die er soms al in de ochtend neerstrijken. Onderzoek naar MLB-fans laat zien dat een wedstrijddag gemiddeld ruim 70 dollar per bezoeker kost aan eten, drinken en merchandise, waarbij tailgating een aanzienlijk deel van de beleving én de uitgaven vormt.

Recordomzet voor MLB

Binnen de stadions zelf gaat er nog veel meer geld om. In 2024 genereerde Major League Baseball een recordomzet van 12,1 miljard dollar. Een bedrag dat laat zien hoe diep sport en consumptie in elkaar grijpen.

Nederlandse grootverdieners

En al die dollars komen ook bij onze landgenoten terecht. Al weten we niet altijd wiedeze helden zijn. Zo verdient Xander Bogaerts bij de San Diego Padres meer dan de hele selectie van pak ‘m beet FC Utrecht samen, maar wordt hij hier niet herkend op straat. In 2025 ontvangt Bogaerts een basissalaris van 25,45 miljoen dollar. In totaal bedraagt zijn contract 280 miljoen dollar over 11 jaar.

Een andere grootverdiener is Kenley Jansen. De beroemde closer bouwde zijn reputatie op bij de Los Angeles Dodgers en tekende later een contract van 2 jaar en $32 miljoen bij de Boston Red Sox. In totaal heeft Jansen in zijn carrière al ruim $150 miljoen aan salaris verdiend in de Amerikaanse honkbalcompetitie.

Team Kingdom of the Netherlands

Op naar Nederland. Met een tussenstop op de eilanden. In Curaçao en Aruba is honkbal dé sport. Door de sterke Amerikaanse invloeden groeit bijna ieder kind daar op met een knuppel en handschoen.

Daarom spreken we niet van een Nederlands team, maar van Team Kingdom of the Netherlands. Het zijn juist de eilanden die de talentenstroom leveren waardoor het Koninkrijk tot de Europese én mondiale top behoort. Grote namen als Andrelton Simmons, Jurickson Profar, Didi Gregorius en Ozzie Albies laten zien hoe structureel spelers uit het Koninkrijk hun weg vinden naar de Major League Baseball.

Niet voor niets was de Curaçao Tourist Board partner van het team tijdens de World Baseball Classic, met hun logo zichtbaar op de mouw van het shirt. Met deze basis won het Koninkrijkteam inmiddels 24 Europese titels op het EK Honkbal.

Hollandse euro’s

Eerdere EK’s in Nederland trokken al zo’n 25.000 tot 30.000 bezoekers in een week. Rotterdam en Neptunus veranderen daarmee even in een mini-Yankee Stadium. Ook buiten het stadion telt het mee: het EK wordt in ruim 20 landen uitgezonden, en eerder eedities leverden een economische spin-off van enkele miljoenen euro’s op voor horeca, hotels en citymarketing.

Bezoektip!

Het EK Honkbal in Nederland biedt een sportief hoog niveau en is een unieke kans omtoppers van dichtbij te zien. Kijktip om gewoon eens te gaan: voor de sfeer, het niveauen om mee te maken hoe een ‘kleine sport’ groot kan voelen. Geen trip naar New York nodig. Gewoon een middagje Rotterdam, biertje en hotdog erbij en je krijgt honkbal op wereldniveau voor de prijs van een Eredivisie-staanplaats.

Columns Niko Moreno Ruiz

Elke twee weken schrijft sportmarketeer Niko Moreno Ruiz voor Sportnieuws.nl over de commerciële (rand)zaken in de sport. Zelf is hij mede-eigenaar van Touché Sportmarketing en contentbureau Box to Box. Lees hier al zijn columns voor Sportnieuws.nl