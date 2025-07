Wimbledon versus Tour de France: wie is de grootste? 

Het is zo'n zomer waarin je weinig gedaan krijgt. Je zapt alleen nog maar tussen Wimbledon en de Tour de France. Terwijl Alcaraz zich naar de finale slaat en Pogacar een Alpencol op danst, stel ik mezelf de vraag: wat is eigenlijk groter? De grootste wielerwedstrijd ter wereld? Of het heilige gras van Wimbledon? We duiken er voor je in.

Follow the money

Qua sponsorgeld ligt Wimbledon stevig op kop. In 2024 trok het toernooi zo’n 125 miljoen dollar aan sponsordeals binnen. Een exclusief gezelschap, met partners als Rolex, Barclays, IBM en Slazenger, die al sinds 1902 (!) de ballen levert. De Tour komt tot ongeveer 70 miljoen, met een veel breder palet aan sponsoren: van Continental en LCL tot Skoda en Krys. 1-0 voor het tennis. Of eigenlijk 15-0 dus..

Wie pakt de grootste cheque?

Ook qua prijzengeld laat Wimbledon de Tour achter zich. De winnaar van het enkelspel krijgt dit jaar 3 miljoen pond. Al bij de achtste finales heb je meer dan twee ton binnen. De winnaar van de Tour? Die krijgt 500.000 euro, met de kanttekening dat wielrenners natuurlijk een jaarsalaris krijgen van hun team. Van die vijf ton dien je als wielrenner ook nog je knechten te belonen. Toch blijft het contrast grappig: een tennisser die het finaleweekend niet eens haalt, strijkt een stuk meer op dan een renner die drie weken lang de Alpen en Pyreneeën overleeft en een trui pakt. Dan moet je wel echt heel graag fietsen.

En waar wordt meer naar gekeken?

Wimbledon is natuurlijk een icoon. In het VK halen de finales pieken van 7,5 miljoen kijkers op de BBC, met daarnaast tientallen miljoenen streams via iPlayer. Internationaal ligt het bereik volgens de organisatie rond de 2 miljard kijkers per editie, verspreid over meer dan 200 landen. Imposant.

Maar hier kan de Tour in deze tweestrijd eens de winst pakken. De organisatie (ASO) claimt een jaarlijks bereik van ruim 3 miljard kijkers, al zit daar wel nuance bij: dat cijfer telt vermoedelijk ook herhaalde kijkmomenten en is dus geen optelsom van unieke kijkers. Wat wél vaststaat: de Tour trekt gemiddeld 25 miljoen kijkers per etappe, met uitschieters tot boven de 40 miljoen op bergetappes of de slotdag in Parijs. De tijdzones helpen ook mee: in Colombia begint de koers 's ochtends, in Australië sluit je ermee je werkdag af. Met die wereldwijde spreiding en drie weken dagelijkse uitzending is de Tour de France een hele grote speler.

Viral?!

Op social media laat tennis het wielrennen achter zich. Wimbledon telt met ruim 6,2 miljoen volgers ruim twee keer zoveel als het officiële Tour de France-account. Ook bij de spelers is het verschil groot: Carlos Alcaraz heeft meer dan 7 miljoen volgers, tegenover zo’n 2,3 miljoen voor Tadej Pogačar.

Maar er is een kleine troost voor het wielerpubliek. Kijk je naar de betrokkenheid van fans, dan scoort Pogačar net beter. Zijn engagement op Instagram ligt boven de 6%, tegenover zo’n 4% bij Alcaraz. Meer interactie, meer reacties, meer likes per volger. En dat is uiteindelijk waar social om draait: verbinding met je fans. Een kleine zege dus voor Pogi, al moet hij er op bereik flink voor in de achtervolging.

Impact op land, trots en toerisme

Wimbledon is Brits erfgoed. Stijlvol, historisch en iconisch. Maar wel beperkt tot een paar hectare in Londen. De Tour? Die zet heel Frankrijk in het zonnetje. Letterlijk. Drie weken lang trekt het peloton langs kastelen, rivieren, bergdorpen en wijnvelden. Haarscherp in beeld gebracht voor miljoenen kijkers wereldwijd. En niet zomaar: omroepen zijn verplicht om toeristische highlights te laten zien. De Tour is daarmee misschien wel de grootste promotiecampagne voor Frankrijk ooit. Elk jaar een andere regio. Elk jaar een ansichtkaart van la douce France. Misschien is dat wel waarom half Nederland elke zomer z’n tent opzet in de Dordogne.

En het is ook nog een verdienmodel. Steden betalen miljoenen om start- of finishplaats te zijn. Niet alleen Franse gemeenten, maar ook wereldsteden als Kopenhagen, Bilbao, Rotterdam en Londen. Op veel vlakken kan de Tour niet tippen aan het tennis, maar dit is een glansrijke overwinning.

Game. Set. Match. Tennis.

Hoe hard de wielrenners ook koersen, en hoe heroïsch de Tour ook is, in de wereld van euro’s, kijkcijfers en likes wint tennis. Wimbledon is exclusiever, lucratiever en online zichtbaarder. Alcaraz overklast Pogačar op bereik, Wimbledon dubbelt het Tour-account en ook qua prijzengeld staat de teller stevig op voordeel tennis.

Elke twee weken schrijft sportmarketeer Niko Moreno Ruiz voor Sportnieuws.nl over de commerciële (rand)zaken in de sport. Zelf is hij mede-eigenaar van Touché Sportmarketing en contentbureau Box to Box.