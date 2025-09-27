De honkballers van het Koninkrijksteam spelen zaterdag in Rotterdam de finale van het EK tegen Italië. Het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen versloeg titelverdediger Spanje in de halve finale in het Rotterdamse Familiestadion met 6-1. Italië had eerder op de dag met 8-5 gewonnen van Tsjechië.

Het Koninkrijksteam plaatste zich via overwinningen op Groot-Brittannië (9-3), Frankrijk (13-4), Israël (9-1) en Kroatië (3-1) overtuigend voor de halve finales. Oranje werd twee jaar geleden op het EK door de latere winnaar Spanje uitgeschakeld in de halve finales.

Spanje begon goed aan de wedstrijd in Rotterdam. Pitcher Tom de Blok moest in de eerste inning een score van Luis Guillorme toestaan en moest kort daarna door een blessure gewisseld worden voor Kevin Kelly. In de derde inning kwam Oranje terug. Jonathan Schoop sloeg een homerun en ook Jiandido Tromp liep een punt binnen.

In de zevende inning vergrootte het Koninkrijksteam de voorsprong. Eerst sloeg Ray-Patrick Didder een homerun en even later Tromp ook nog eens. In de achtste inning waren er nog scores voor Hendrik Clementina en Sharlon Schoop. Spanje had in de negende inning nog alle honken bezet, maar Kelly gooide de partij overtuigend uit.

25ste EK-titel in de maak?

Nederland is 24-voudig Europees kampioen. Een nieuwe zege zou dus de 25ste EK-titel opleveren. Tegenstander Italië in de finale won de Europese titel tien keer.

Onrust door protesten

Sportief gaat het dus voorspoedig voor het Koninkrijksteam, maar het EK wordt ook ontsierd door protesten. Israël deed mee aan het toernooi en daar werd fel tegen geprotesteerd. Zo stonden er tientallen demonstranten bij de hoofdingang van Neptunes, de Nederlands kampioen, om hun afkeer tegen de aanwezigheid van het land op het toernooi duidelijk te maken.

Dat gebeurde later in het toernooi nog een keer. Toen greep zelfs de politie een keer. De ingang van het stadion werd immers geblokkeerd.