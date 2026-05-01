Voormalig topjudoka Dennis van der Geest (50) onderging in april een heupoperatie en de Haarlemmer is nu bezig met revalideren. Daardoor kan hij een hoop bezigheden die hij leuk vindt niet oppakken. Maar het biedt ook kansen om nieuwe hobby's uit te proberen.

De voormalig wereldkampioen kreeg een nieuwe heup en daarmee hoopt Van der Geest straks weer soepel en pijnloos te kunnen bewegen. Enkele dagen na zijn operatie gaf hij op Instagram een update: "5 dagen na mijn operatie en het gaat goed. Dank je wel voor alle lieve berichten, dat is echt leuk om te lezen. Ik heb er ook ruim de tijd voor. Positief nieuws: Het voorzichtig lopen met één kruk gaat me goed af."

Nieuwe hobby's

En dat er veel tijd is vrijgekomen in zijn agenda, is ook een thema in een nieuwe Instagram-post van de telg uit een fameuze judofamilie. Vrijdag schrijft hij: "Het fijne van zo’n nieuwe heup is dat je weer eens een hobby oppakt. Iemand nog andere tips om de tijd te doden? Liefst geen punniken of haken."

In enkele video's toont Van der Geest, die ook diverse televisieprogramma's heeft gepresenteerd, waarmee hij de tijd probeert te doden. Bijvoorbeeld door op een Casio-keyboardje een beat in elkaar te stampen, in het zonnetje een sudoku op te lossen, een gele brei te maken in de keuken, gitaar te spelen en, jawel, ook door maar een Rubiks kubus erbij te pakken.

Zingen

Donderdag liet hij zien dat hij wel vaker voor muzikale tijdsbestedingen kiest. Met een van zijn kinderen zingt hij een woordloze melodie. Als bijschrift schreef hij: "Met mijn heup nog weinig dansmoves. Dan maar neuriën samen met mijn dochter. Klassiekertje dit, maar welke is het?"

Een van de reagerende mensen oppert dat ze zich moeten opgeven voor een tv-zangcompetitie. Van der Geest countert: "Ja maar dan wel graag blind en deaf audition voor mij graag."

Familie