Voormalig topjudoka Dennis van der Geest (50) onderging in april een heup-operatie. De Haarlemmer is sindsdien bezig met revalideren. Dat gaat voor hem zelf verbazingwekkend goed.

Aanvankelijk liep hij op krukken en voelde een paar meter lopen al aan als een marathon. Maar na een maand kon Van der Geest al best veel. Hij stapte toen voor het eerst weer op de fiets én dan niet zomaar een hometrainer in de sportschool.

"Precies een maand geleden geopereerd. En voor het eerst weer op de fiets. Tempo van een slak, trots van een kampioen", schreef hij bij de video. De tocht ging nog langzaam, maar Van der Geest laat zich niet uit het veld slaan. "Een slak komt ook vooruit."

Kriebelen

Van der Geest is daarna alsmaar meer gaan bewegen. Gelukkig maar voor hem, want hij verveelde zich dood in de periode dat hij veel rust moest pakken. Hij liet toen bijvoorbeeld zien dat hij uit armoede maar op een Casio-keyboardje ging zitten pingelen. Eerder deze week toonde hij beelden van een potje hiking in bergachtig gebie.

En vrijdag bleek hij zelfs naar de andere kant van de wereld te zijn gereisd. Van der Geest schrijft: "Aan het werk als commentator bij de Grand Slam in Ulaanbaatar, Mongolië. Mooi om de sport waar ik zelf zoveel jaren in heb rondgelopen van de andere kant te beleven! Het blijft kriebelen als je zo dicht langs de mat staat…gelukkig herinnert mijn titanium heup me er regelmatig aan dat ik tegenwoordig een andere functie heb."

Versleten

In de reacties worden er diverse vragen gesteld aan de benaderbare ex-topsporter. Iemand wil bijvoorbeeld weten wat er loos was met zijn heup. Hij antwoordt: "Versleten. Vooral door mijn judo verleden. Heb er een jaar mee rond gehobbeld. Werd steeds slechter. Beste keuze ooit om het te laten opereren."

Diverse lotgenoten vertellen hun verhaal aan Van der Geest, die met ondersteunende woorden reageert. Ook vertelt hij nog ergens in een antwoord: "Ik doe echt specifiek oefeningen voor heup stabiliteit en mijn bilspier. Alles in samenspraak met mijn fysio."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover