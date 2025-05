'Lastige zoektocht' voor oud-judoka na mislukte Olympische Spelen: 'Het gaat echt om kwaliteit'

De zoektocht naar nieuwe judobondscoaches verloopt moeizamer dan verwacht. In de nasleep van de mislukte Olympische Spelen van Parijs moesten de vier bondscoaches vertrekken, maar opvolgers blijken niet voorhanden.

Op een vacature meldden zich vier kandidaten, die volgens de nieuwe directeur topsport Guillaume Elmont niet geschikt bleken. "Het is een behoorlijk lastige zoektocht", zegt de op 1 mei begonnen oud-judoka tijdens een persconferentie.

"80 procent van de coaches ligt al vast. Er zijn er nog een paar die rondzweven, maar die zijn een salaris gewend tussen de 10.000 en 20.000 dollar per maand. Dat kunnen wij niet betalen."

Kwaliteit

Elmont (43) heeft inmiddels de focus verlegd naar buitenlandse kandidaten. "Tijdens de komende WK wil ik gaan 'netwerken' met bonden of zij nog goede coaches hebben of kennen. Snelheid speelt geen rol, het gaat echt om kwaliteit. Maar ik hoop dat we er een paar maanden na de WK wel uit zijn." Die WK zijn komende maand in Boedapest.

Nederlandse judoka's Frank de Wit, Michael Korrel en Noël van 't End zijn er niet bij tijdens het WK. Zij werden geschorst vanwege fouten met het doorgeven van hun verblijfplaatsen, de zogenoemde whereabouts. Die zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om.

Vrouwenbondscoach

Vrouwenbondscoach Bas Meerveld was begin deze maand de laatste die moest vertrekken. Eerder nam de bond al afscheid van Garmt Zijlstra, zijn collega bij de vrouwen, en mannenbondscoaches Matthew Purssey en Jean-Paul Bell. Ook directeur topsport Gijs Ronnes moest weg.

Het is in ieder geval geen optie voor Elmont om een van deze coaches terug te halen. "Het is al gebleken dat die niet goed genoeg waren. Het zou kunnen dat bepaalde judoka's wel met hen door wilden, maar we moeten naar een volgend niveau toewerken. En met de volgende trainer zullen ze ook wel een klik vinden. Daar maak ik me niet zo druk om."