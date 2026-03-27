De Nederlandse judoka's maken zich op voor de Europese kampioenschappen. Dat wordt een bijzonder toernooi voor Michael Korrel. De 32-jarige Europees kampioen van 2022 was voor negen maanden geschorst vanwege drie gemiste dopingcontroles en keert weer terug op het hoogste strijdtoneel.

Korrel, vechtend in de klasse tot 100 kilogram, ging akkoord met de schorsing om zo verdere procedures te omzeilen. "Het proces liep heel lang en was een donkere wolk die boven je hangt. Daar was ik helemaal klaar mee", vertelt hij voor de camera van Sportnieuws.nl. Er kwamen veel advocaten bij kijken, dus hakte de judoka zelf de knoop door om op de blaren te zitten. "Ik was blij om van dat proces afscheid te nemen, het gaf me een soort rust."

Korrel werd net als collega's Noël van 't End en Frank de Wit geschorst omdat ze drie keer de fout in gingen met het doorgeven van hun verblijfplaatsen voor dopingcontroles. "Als sporter heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. Daar duik ik ook niet voor weg. Maar goed: het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Aan de ene kant is het knullig van mij, maar daar is een keuze in gemaakt en die (de gevolgen, red.) heb ik geaccepteerd."

Gezinsleven

De Nederlander moest dus even afscheid nemen van wat hij het liefst doet. Hij vond veel afleiding bij zijn gezin. "Ik ben veel thuis geweest, veel tijd met mijn gezin gehad. Dat is uiteindelijk ook heel veel waard geweest. Maar goed, judo is hetgeen wat ik dag en nacht deed en nog steeds heel graag wil doen", verzekert hij.

In het begin was het even zoeken voor Korrel, die in de jaren daarvoor juist heel veel van huis was. Hij genoot van de "kleine, simpele dingen" met zijn zoontje. "Hij begon net voor zijn eerste met "papa" roepen. Dat zijn momenten die je dan wel meepakt. Of dat hij ging rollen, of lopen", noemt Korrel als voorbeeld. "Als ik terugkijk naar die donkere periode, dan focus je je op wat wel kan. Dat zijn die kleine momenten met je gezin om samen door te brengen."

Binnenkort komt er zelfs een tweede kindje bij, de vrouw van de judoka is opnieuw zwanger. Nu is Korrel wel weer vaker van huis, maar samen met zijn geliefde zijn er goede afspraken gemaakt. "We hebben een heel groot vangnet, dus dat is heel prettig. Als ik thuis ben, probeer ik ook écht thuis te zijn", is hij resoluut. Hij noemt het "een nieuwe fase". "Tien jaar geleden leefde ik uit mijn koffer en dat is wat ik deed. Nu is het wel anders."

EK en ambities voor Los Angeles 2028

De blik van Korrel kan weer vooruit, met de EK judo in het Georgische Tbilisi in het verschiet. Zijn doelen daar zijn helder: "Als ik om de medailles kan vechten en ik mezelf kan meten met de grote jongens. Dat is waar ik bij hoor en ik weet dat ik dat gewoon nog in me heb."

Waar Korrel ook nog naar uitkijkt, zijn de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Tegen die tijd is hij 34. "Het is een mooi doel. Het gaat niet om leeftijd, maar wat je kunt leveren. Ik ga niet meedoen om het meedoen. Als ik over een jaar niet meedoe om de medailles, weet ik niet of ik hier nog sta. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik het voor elkaar kan boksen", besluit hij.