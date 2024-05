Nederlandse judoka Joanne van Lieshout zorgt voor sensatie met goud op WK

Een sensatie van Joanne van Lieshout. De Nederlandse judoka (21) heeft dinsdagmiddag goud gepakt op de WK judo in Abu Dhabi. De Brabantse, die uitkomt in de klasse tot 63 kilo, versloeg haar Poolse tegenstander in de finale dankzij een waza-ari.

Van Lieshout was bezig aan het tweede WK. Vorig jaar debuteerde ze al met een verrassende bronzen medaille. Nu heeft ze goud, na een zege op de Poolse Angelika Szymanska. Eerder in het toernooi stuntte ze al door de nummer één van de wereld, Catherine Beauchemin-Pinard, te verslaan. Haar vier duels voor de finale, won ze allemaal op ippon.

Frank de Wit krijgt al na 44 seconden ippon tegen in EK-finale judo, ook zilver voor Joanne van Lieshout Nederlandse judoka's Frank de Wit en Joanne van Lieshout hebben op de EK in Zagreb zilver gepakt. De Wit deed dat na een snelle ippon van tegenstander Tato Grigalashvili in de klasse tot 81 kilogram. De 21-jarige van Lieshout behaalde een zilveren medaille, nadat zij in de finale van de categorie tot 63 kilogram verloor van de Tsjechische Renata Zachová.

EK-zilver

Eerder dit jaar pakte Van Lieshout ook al een mooie medaille. Tijdens de EK judo in het Kroatische Zagreb verloor ze de finale van de Tsjechische Renata Zachová.

Nederlanders snel uitgeschakeld op eerste dag WK judo, wel knappe overwinning Tornike Tsjakadoea De Nederlandse inbreng op de openingsdag van de WK judo is kort en snel geweest. Naomi van Krevel bij de vrouwen en Emiel Jaring en Tornike Tsjakadoea bij de mannen kwamen niet in de buurt van de medailleduels.

Op naar Olympische Spelen

Van Lieshout komt uiteraard ook uit op de Olympische Spelen. De jonge Brabantse is door haar gouden medaille ineens een van de favorieten in Parijs.

Geen ander Nederlands succes

Van Lieshout zorgde voor het eerste Nederlandse succes in Abu Dhabi. Frank de Wit werd dinsdag al snel uitgeschakeld, tijdens de tweede ronde, en ook Geke van den Berg redde het niet. Zij strandde al in de eerste ronde. In de eerste twee dagen haalde geen enkele Nederlander het zogeheten finaleblok tijdens de WK.