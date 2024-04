Frank de Wit krijgt al na 44 seconden ippon tegen in EK-finale judo, ook zilver voor Joanne van Lieshout

Nederlandse judoka's Frank de Wit en Joanne van Lieshout hebben op de EK in Zagreb zilver gepakt. De Wit deed dat na een snelle ippon van tegenstander Tato Grigalashvili in de klasse tot 81 kilogram. De 21-jarige van Lieshout behaalde een zilveren medaille, nadat zij in de finale van de categorie tot 63 kilogram verloor van de Tsjechische Renata Zachová.

Het duurde lang voordat De Wit en Grigalashvili de tatami mochten betreden in Zagreb. Alles liep uit in andere gewichtsklassen, ook vanwege een blessurebehandeling door een gescheurde wenkbrauw. Toen De Wit eenmaal op de mat stond, was het ook vlug afgelopen. Grigalashvili legde de 28-jarige Nederlander al na 44 tellen op zijn rug: ippon. Opnieuw een verliespartij tegen de Georgiër, maar wel voor het eerst een medaille op het EK voor De Wit.

De Wit deed als beste Nederlander in zijn klasse mee aan het toernooi. Hij was in de halve finale te sterk voor de Turkse Vedat Albayrak. Hij versloeg eerder al de Fin Oskari Makinen met ippon, de volledige score, in de Europese titelstrijd. Hij won ook van de Roemeen Adrian Sulca (ippon) en de Ier Maxim Trigub (waza-ari).

De eerste voor @witFrank ! 🧡



Negen jaar nadat hij Europees kampioen werd bij de junioren bemachtigt Frank tijdens zijn achtste deelname aan de EK senioren een prachtige zilveren medaille 💥#TeamNL pic.twitter.com/sLAFHqgkgU — TeamNL🇳🇱 (@TeamNLtweets) April 26, 2024

Zilver voor Van Lieshout

Joanne van Lieshout won in haar klasse al van de Bulgaarse Joana Manove (waza-ari), de Rus Jana Makretskaja (ippon) en Lubjana Piovesana uit Oostenrijk (ippon). In de halve finale versloeg ze Katarina Kristo uit Kroatië met waza-ari. Ook Van Lieshout verloor in de finale met door een ippon, nadat ze eerder zelf nog een waza-ari scoorde.

Na het WK brons in 2023 is daar nu het EK zilver voor Joanne van Lieshout 👏



Een geweldige prestatie en dat op haar jonge leeftijd van 21 jaar. Dat belooft wat voor de toekomst 🤩#TeamNL pic.twitter.com/GzXhDOngFx — TeamNL🇳🇱 (@TeamNLtweets) April 26, 2024

De Nederlandse Hilde Jager werd in de klasse tot 70 kilogram in de herkansingen uitgeschakeld.