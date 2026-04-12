De Marathon Rotterdam trekt niet alleen pure hardlopers, maar ook (ex-)topsporters die de tijdelijke overstap maken naar het evenement. Onder hen veel schaatsers, zoals Erben Wennemars, Sven Kramer en Thomas Krol. Er doen zelfs nog actieve schaatsers mee. Wennemars vond bij de start in ieder geval één van zijn oud-collega's.

De vijftigjarige Erben Wennemars poseerde bij de start voor een selfie met Thomas Krol. De olympisch kampioen op de 1000 meter van 2022 duikt sinds zijn schaatspensioen regelmatig op bij een marathon. De 33-jarige Krol liep in 2025 in Rotterdam zijn eerste marathon ooit en keert een jaar later terug op het parkoers, waar ook het Nederlands kampioenschap wordt gelopen.

Strijd onder de schaatsers

Krol was vorig jaar de beste van het schaatspeloton dat meeliep. Hij klokte toen 2:53.37 en was daarmee sneller dan Wennemars en Kramer, die 3:07.33 liepen. Alleen Wouter Olde Heuvel kon toen in de buurt van Krol blijven met zijn 2:58.22. Zondag 12 april 2026 is de dag van de revanche, want daar staan de mannen weer aan de start van de Rotterdam Marathon. Wennemars besloot de snelle Krol snel vast te leggen, voordat hij de rest weer ver vooruit loopt.

Marcel Bosker

Er doen dit jaar niet eens alleen gestopte topsporters mee, want ook Marcel Bosker staat aan de start en hoopt op een snelle tijd. De afgelopen jaren paste een marathon echt niet in de voorbereiding van de stayer van Team Reggeborgh. Hij moest zich richten op de Olympische Spelen en de kwalificatie daarvoor. Wennemars kwam onderweg tijdens de Marathon Rotterdam ook Bosker tegen en kreeg hem zover om ook even te poseren.

Bosker met vrouw Melissa Wijfje

Dat draaide uit op een (persoonlijk) drama en daarmee zaten de Spelen er voor hem op. Ruim anderhalve maand na de Spelen probeert hij in zijn vakantie eens iets anders. Samen met zijn vrouw Melissa Bosker-Wijfje, die net gestopt is met schaatsen op topniveau, wil hij een toptijd neerzetten en kijken wat zijn lichaam aankan op de 42,195 kilometer hardlopen.