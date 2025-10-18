Een flink aantal Nederlandse topschaatser kwam zaterdag op de ijsbaan van Thialf om hun benen te testen. Dat leidde tot meerdere razendsnelle tijden. Joep Wennemars was een van de uitblinkers.

Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars, was bij de Trainingswedstrijd KNSB- en topteams de rapste op de 1000 meter. De regerend wereldkampioen op die afstand had 1.07,88 nodig.

Zo vroeg in het seizoen is dat een knap resultaat. Met die tijd zou Wennemars bijvoorbeeld derde zijn geworden bij de World Cup van maart 2025 in Heerenveen. Zelf reed hij toen 1.08,36. Kjeld Nuis kwam zaterdag tot 1.08,62, waarmee hij en Wennemars de enigen waren onder de 1.09.

Femke Kok

Op de 500 meter was Sebas Diniz de rapste, in 34,52. Ook Merijn Scheperkamp dook onder de 35: 34,84. Bij de vrouwen was Femke Kok was de snelste: 37,2.

Antoinette Rijpma-de Jong

Bij de 1500 meter was het opvallend dat Antoinette Rijpma-de Jong de rapste vrouw was, in 1.53,76. Ze was circa een seconde langzamer dan het kakelverse baanrecord dat Femke Kok een week eerder op de klokken zetet: 1.52,69. Joy Beune, wereldkampioene op de schaatsmijl, was met 1.55,84 de tweede beste vrouw van de dag.

Patrick Roest

Ook in Deventer wordt dit weekend geschaatst en ook daar zijn er toppers te bewonderen. Jenning de Boo koos er bijvoorbeeld voor om bij de IJsselcup in actie te komen. Patrick Roest staat daar bij drie afstanden aan de start, in de hoop tickets bij elkaar te rijden voor de NK afstanden van eind oktober. Bij dat toernooi worden ook weer tickets vergeven voor de World Cups.

Roest begon niet hoopgevend aan zijn missie. Op de 1500 meter kwam hij niet verder dan plek tien. De voormalig olympisch nummer twee op de 1500 meter kwam in rit veertien over de finish in 1.52,05. Tim Prins won de afstand in 1.48,97.