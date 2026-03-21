Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat Johan Cruijff is overleden. Maar hij leeft nog steeds voort in de herinnering van elke voetballiefhebber. Ook Ajax-icoon Sjaak Swart zal zijn vriendschap met hem blijven koesteren. Hij deelt een mooie anekdote over de legendarische 'Nummer 14'.

Cruijff was nooit bang om zijn visie te delen. Over voetbal, maar ook met betrekking tot andere zaken. "Hij bemoeide zich natuurlijk met alle spelletjes die er zijn, omdat hij dat ook allemaal kon", vertelt Swart. Het leidde tot een hilarisch onderonsje met een wereldkampioen.

"Nou, golfen deed hij graag", vervolgt Swart. Cruijff kreeg ooit les van voormalig nummer één van de wereld en tweevoudig Masters-winnaar Severiano Ballesteros. "En toen wilde Ballesteros een bal slaan en toen zei Johan: 'Ik denk als je hem zo raakt, dat dat beter is.' En die Ballesteros staat zo te kijken van: Johan geeft mij tips over dit?"

'Alleen maar leuk'

"Zo was Johan. Hij kon weleens overdrijven, maar dat was alleen maar leuk", aldus Swart. Volgens de 87-jarige kon er daardoor ook een verkeerd beeld van de legende ontstaan. "Je had soms wel eens opmerkingen dat het een beetje een overdreven jongen was. Dat hij niet altijd gedag zegt tegen mensen, of wat dan ook. Nou ik zal je vertellen, wat hij gepresteerd heeft, alleen al met die kinderen", doelt hij op de Johan Cruijff Foundation. "Dat is toch geweldig."

"Natuurlijk heeft hij een lieve kant", benadrukt hij. Die bleef volgens Swart soms onderbelicht voor de buitenwereld. "Ik kon verschrikkelijk goed met hem opschieten. En natuurlijk floepte die er wel eens een keer wat uit."

Cruijff en Swart speelden van 1964 tot 1973 samen bij Ajax. In die periode won de Amsterdams club drie keer de Europacup I. Daarna vertrok Cruijff naar FC Barcelona en ging Swart met pensioen als voetballer.

Documentaire

Swart was zaterdag aanwezig bij de première van de documentaire over ex-teamgenoot in de Johan Cruijff ArenA. In de serie worden exclusieve beelden uit het familiearchief vertoond. Vanaf zondag is hij wekelijks te zien op NPO 1.