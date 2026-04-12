Richard Witschge kende een geweldige tijd bij Ajax en speelde in de gouden generatie van de Amsterdamse club. Hij speelde in totaal 11 jaar in het eerste, verdeeld over twee periodes. Daar kreeg hij natuurlijk te maken met Johan Cruijff. In het programma Football Island haalt hij mooie herinneringen op aan Cruijff. "Dan ging ik verhuizen, kwam hij gewoon met broodjes langs."

Terwijl Richard Witschge op het tropische, onbewoonde eiland in de Dominicaanse Republiek rustig een visje staat te bakken, komen Jan van Halst en Kees Kwakman even bij hem staan. Samen praten ze over het lekkere stukje vis dat ze gaan eten, maar ook over iemand anders: Johan Cruijff. De heren komen net terug van een uitdaging waar memory werd gespeeld.

Ongevraagd advies

"Met welke van die spelers heb jij samen gespeeld, Richard?", vraagt Van Halst. "Cruijff, hij was destijds mijn trainer. En Dusan Tadic lag er ook, hij was speler en ik trainer", herinnert Witschge zich. Waarna het gesprek verder gaat over de legendarische voetballer. "Eigenlijk stond hij in de jeugd altijd al naar ons te kijken. Dan kwam hij gewoon de kleedkamer in en vertelde hij mij: Die bal moet je alleen maar drie meter voor de speler passen, dan houd je het tempo erin", vertelt Witschge.

Van Halst merkt scherp op dat Cruijff destijds helemaal geen jeugdtrainer meer was. "Hij liep dus gewoon de jeugdtrainer voorbij om dat te doen", waarna ze instemmend knikken. "We speelden met Bryan Roy, Danny Muller en broertjes De Boer in de A1 en hij stond er altijd." Witschge was vooral onder de indruk van het karakter van Cruijff. "Het was echt een topkerel. Zo'n simpele man eigenlijk. Je zou denken het is een wereldster, maar dat was niet zo."

Cruijff hielp verhuizen

Witschge haalt dan een bijzondere anekdote aan die precies laat zien hoe Cruijff was. "Dan ging ik bijvoorbeeld verhuizen en dan kwam hij langs met broodjes. Dan hielp hij mee en zijn vrouw hielp hem dan ook. Cruijff was als mens echt een fantastisch iemand, hij had altijd het beste met je voor. Hij had altijd veel voetbalkennis dus daarom was het ook heerlijk met hem werken."

Vervolgens treurt Kees Kwakman om de vroege dood van de legende. "Ook veel te vroeg overleden, hè? 67. Dat is toch zonde. Zo’n man moet je toch eeuwig over voetbal horen praten", zegt hij treffend.