Een kleine drie jaar geleden werd Edwin van der Sar getroffen door een hersenbloeding, kort nadat hij was gestopt als algemeen directeur van Ajax. Nu verscheen de oud-doelman weer stralend op de rode loper bij de première van de documentaire over Johan Cruijff. Daar vertelt hij openhartig over zijn herstel, zijn toekomstplannen én de enorme invloed die Cruijff op zijn leven had.

De voormalig keeper van Ajax, Manchester United en het Nederlands elftal werd in 2023 getroffen door een hersenbloeding tijdens een vakantie in Kroatië. Inmiddels gaat het een stuk beter met hem, vertelt hij bij de première van de documentaire over Johan Cruijff. "Ik wilde eigenlijk een jaar rust nemen en daarna weer een nieuwe uitdaging aangaan", vertelt Van der Sar tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Andere plannen door hersenbloeding

Van der Sar stopte per 1 juni 2023 als algemeen directeur van Ajax na een uiterst turbulent seizoen. Na bijna elf jaar in de directie gaf hij destijds aan dat hij “op” was en tijd nodig had om op adem te komen. "Toen ik wegging bij Ajax had ik nog wel ambities in de voetballerij. Maar na vijf weken kreeg ik natuurlijk die hersenbloeding. Dus dat ging even niet door."

Nu ziet de wereld er voor Van der Sar weer een stuk rooskleuriger uit. Hij sluit een terugkeer in de voetbalwereld niet uit. "Ik heb af en toe wel weer gesprekken met partijen, organisaties en clubs", zegt hij. "Het juiste is alleen nog niet voorbij gekomen. En hoe langer het duurt, dan moet je maar kijken of het ook nog wel komt." Over de inhoud van die gesprekken wil hij weinig kwijt, al laat hij doorschemeren dat het vaak om voetbalgerelateerde functies gaat. "Het meeste wel."

Dankbaar voor Cruijff

Tijdens de première van de documentaire staat de oud-doelman ook stil bij de enorme invloed die Johan Cruijff op zijn carrière heeft gehad. Cruijff zette zich met zijn initiatieven in om oud-sporters te helpen bij hun maatschappelijke loopbaan naast of na hun sportcarrière. Van der Sar was een van de sporters die daarvan profiteerde. Hij volgde de Cruyff University en behaalde een master sportmanagement. "Dat heb ik te danken aan Johan", vervolgt Van der Sar.

"Dat deed hij overigens niet alleen voor voetballers, maar juist ook voor sporters die wat minder financieel daadkrachtig zijn. Daardoor hebben veel sporters de kans gekregen om te studeren naast hun sportcarrière", legt Van der Sar uit.

De ex-directeur van de Amsterdammers herinnert zich zijn eerste gesprek met Cruijff over een functie bij Ajax nog goed. "Hij zei: je carrière gaat waarschijnlijk stoppen en wij zijn op zoek naar oud-spelers die interesse hebben om bij Ajax te komen werken. Hij heeft mij de mogelijkheid geboden dat ik in de directie terecht kon bij Ajax. Daar heb ik zelf hard voor gewerkt, maar dat is wel een van de mooiste herinneringen en iets waar ik Johan héél dankbaar voor ben."

Veel meer dan alleen voetbal

Volgens Van der Sar reikte de impact van Cruijff veel verder dan alleen het voetbalveld. Hij erkent geïnspireerd te zijn door de legendarische nummer veertien. "Zijn hele aura, hoe hij dacht over voetbal en de mensen die hij kon raken", somt de oud-keeper op. "En dat was niet alleen op het veld of bij supporters, maar ook via zijn foundation voor mensen met een handicap. Hij zorgde ervoor dat er ruimte is voor mensen om te sporten."

'Johan is nooit echt weg'

Op dinsdag 24 maart is het tien jaar geleden dat Cruijff overleed, maar volgens Van der Sar is zijn invloed nog altijd zichtbaar in het moderne voetbal. "Ik denk dat Johan nooit echt weg is", zegt hij. "Uiteindelijk heb ik heel lang bij Ajax gezeten, waardoor je automatisch vaak zijn naam hoort." Maar ook buiten Amsterdam ziet hij de erfenis van Cruijff terug. "Als ik de ploeg van Pep Guardiola zie spelen, denk ik ook aan Johan", sluit Van der Sar af.