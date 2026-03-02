Op de tiende sterfdag van voetballegende Johan Cruijff komt er een grote documentaire over hem. De voormalig Ajacied en Oranje-international stierf op 21 maart 2016 aan de gevolgen van kanker. Documentairemaker Jaap Schneider laat bij Vandaag Inside vast beelden zien en toont een huilende toptrainer Pep Guardiola.

Zelden komt het voor dat de mannen bij Vandaag Inside stil zijn, maar het lukte maandagavond toch tijdens de uitzending op SBS 6. De aangrijpende beelden van een huilende Guardiola, die de laatste herinnering aan Cruijff ophaalt en over hun afscheid vertelt, maken ook indruk op Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. In 2016, vlak voordat Cruijff overleed, gingen hij en goede vriend Guardiola samen nog een rondje golfen. De beelden worden voor het eerst vertoond tijdens de première op 21 maart, maar bij VI was er vast een voorvertoning.

Geëmotioneerde Pep Guardiola

Het bijzondere aan de beelden is dat het voor het eerst gelukt is om iedereen om Johan Cruijff heen over de legende te laten vertellen. Ook zijn kinderen, onder wie Ajax-directeur Jordi, komen aan het woord. Net als de groten der aarden in de voetbalwereld, zoals Guardiola. Op exclusieve beelden wordt het emotionele rondje golf getoond en vertelt de Spanjaard, die speelde onder Cruijff bij Barcelona en later als trainer de filosofie van de Nederlander omarmde, geëmotioneerd over de laatste keer dat ze elkaar zagen.

'Ik mis hem heel erg'

Hij had een tumor in zijn hersenen. Ik weet nog dat we gingen golfen en dat zijn vrouw achter ons alleen maar aan het huilen was. Voor het afslaan zei Johan dat hij dubbel zag en één oog dicht moest doen bij het putten om scherp te zien. Op dat moment voelde ik dat dat het laatste moment was om afscheid te nemen. Ik mis hem heel erg", zei hij met tranen in zijn ogen." De beelden maken indruk aan tafel bij VI.

'De beste die we ooit gehad hebben'

Derksen is blij met deze docu. "De huidige generatie vraagt zich weleens af of Cruijff écht zo groot was. Maar hij was de beste die we ooit hebben gehad. Voor Willem van Hanegem was het jammer dat ze in dezelfde tijd leefden, anders was hij de beste geweest."