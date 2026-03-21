FC Barcelona-president Joan Laporta was speciaal vanuit Spanje overgevlogen voor de documentaire over Johan Cruijff. De preses van de Catalanen speelt een grote rol in de serie en wordt op een emotioneel moment zelfs getroost door Jordi Cruijff, wanneer hem wordt gevraagd naar het overlijden van de Nederlandse legende. In de Johan Cruijff ArenA sprak Laporta openlijk over de enorme impact van Cruijff op FC Barcelona.

De première van de documentaire Cruijff was zaterdagavond. "We staan stil bij het feit dat Johan al tien jaar niet meer onder ons is, al voelt dat eigenlijk niet zo. Zijn aanwezigheid is er nog altijd. Bij veel beslissingen denken we aan hem”, zegt Laporta in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl. “Voor mij geldt dat misschien nog wel extra. Ik ben voorzitter van Barcelona dankzij Johan. Als we een speler beoordelen, zeggen we vaak: wat zou Johan vinden? Hij is een referentiepunt."

Laporta benadrukt hoe uniek Cruijff was. "Er is niemand zoals Johan. Hij was een genie als voetballer en als coach zorgde hij voor een revolutie in het voetbal. Hij transformeerde voetbal tot kunst en heeft de mentaliteit in mijn land veranderd. Hij maakte winnaars van ons", vervolgt Laporta zijn lofzang op de legendarische nummer veertien.

Een van zijn meest memorabele herinneringen aan Cruijff is een advies dat uiteindelijk cruciaal bleek. "Het liep in eerste instantie nog niet helemaal goed, maar toen had Johan een idee. Hij zei: jullie moeten Edgar Davids kopen. Hij was geen speler in de stijl van Cruijff, maar hij zorgde voor de balans in het elftal. Wij volgden dat advies op en het team was in balans”, memoreert Laporta.

"Hij gaf advies en dat waren geweldige lessen", benadrukt Laporta, die moet lachen als hem gevraagd wordt of het moeilijk was om met Cruijff samen te werken. "Als je zijn adviezen volgde en het resultaat was goed, dan was dat dankzij hem. Als het resultaat slecht is, dan komt het door jou", grapt hij.

Vergelijking Frenkie de Jong

Tegenover SBS6 maakte Laporta een opvallende vergelijking tussen Cruijff en Frenkie de Jong. De middenvelder kreeg een flinke lofzang. "Frenkie herinnert ons soms echt aan Johan. Hij bewaakt die Cruijff-stijl, die pure manier van voetballen die Barcelona dankzij Johan speelt. Dankzij Frenkie blijft die essentie behouden. Voor mij is hij een belangrijke speler in het team."