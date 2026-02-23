Er ging in 2023 een grote schok door de Nederlandse voetbalwereld toen bleek dat voormalig topkeeper Edwin van der Sar een hersenbloeding had gekregen. In een interview met oud-teamgenoot Gary Neville sprak Van der Sar openhartig over de situatie.

De hersenbloeding vond plaats in juli 2023 tijdens een familievakantie in Kroatië. Dit was slechts twee maanden nadat hij was afgetreden als technisch directeur bij Ajax. In het programma The Overlap blikte Van der Sar samen met Neville terug op die bewuste dag. "Ik had een geweldige vakantie gehad", zo begon de oud-Ajacied.

Tegen het einde van de vakantie ging het echter gruwelijk mis. "Op de laatste dag, in het hotel, stond ik op om naar de badkamer te gaan en voelde me duizelig. Ik voelde iets in mijn nek. Ik ging terug naar de kamer en zei tegen mijn vrouw dat ze de gordijnen moest sluiten. Ik ging op bed zitten en voelde me beroerd. Mijn vrouw belde de dokter en ze vertelden me dat ik een hersenbloeding had gehad", aldus Van der Sar.

Verrast

De voormalig Nederlands international was compleet verrast. "Ik was verbaasd, want ik had een geweldige vakantie, we waren allemaal ontspannen, en dan overkomt je zoiets. We gingen naar het ziekenhuis, ik lag op de intensive care en bleef daar drie weken", voegde hij eraan toe.

Van der Sar gelooft dat zijn beslissing om Ajax te verlaten, vijf weken voor het incident, cruciaal was voor zijn herstel: "Een van de dingen die hielp, was het feit dat ik net mijn functie bij Ajax had neergelegd. Het was een grote stap voor mij, maar ik voelde dat ik Ajax naar een punt had gebracht waar ik misschien niet meer kon toevoegen aan de club."

De afwezigheid van professionele druk was cruciaal. "Ik had geen druk om terug te keren naar een baan – geen telefoontjes, geen e-mails, geen beslissingen – en dat heeft enorm geholpen om te herstellen tot het niveau waarop ik nu ben", aldus de voormalig topkeeper.

Positief in het leven

Ondanks de ernstige schrik, verzekert de voormalig doelman dat zijn levensperspectief niet is veranderd. Hij geniet nu volop van zijn tijd weg van het voetbal met zijn vrouw, Annemarie.

"Nu zijn er bijna drie jaar verstreken, dus ik heb de tijd gehad om te herstellen zonder stress, zonder telefoon in mijn hand – gewoon de dingen doen die ik wilde doen. Wakker worden wanneer je wilt, de hond uitlaten, zwemmen in de zee, op vakantie gaan. Ik ben twee maanden naar Nieuw-Zeeland geweest met Annemarie – mooie dingen die ik nooit eerder heb kunnen doen", concludeerde hij.

Succesvolle carrière

Van der Sar staat bekend als een van beste keepers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Hij brak door bij Ajax, waar hij onder meer de Champions League mee won en uitgroeide tot international. Later keepte hij voor Juventus en Fulham, om daarna bij Manchester United opnieuw de wereldtop de halen. Daar veroverde hij meerdere landstitels en won hij in 2008 opnieuw de Champions League.