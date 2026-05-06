Buiten al het Champions League-geweld om staat er in Nederland ook veel op het spel: de play-offs om promotie. Daarin zette Almere City FC dinsdagavond een belangrijke stap tegen De Graafschap.

Twee uur voor de aftrap van Bayern München - Paris Saint Germain in de halve finale van de Champions League werd in het Yanmar Stadion in Almere een heel ander soort wedstrijd afgewerkt. Namelijk het eerste deel van het tweeluik tussen Almere City en De Graafschap. De inzet: een plek in de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie.

Almere City FC neemt ruime voorsprong

Almere City rekende in de vorige ronde af met FC Den Bosch (6-2 over twee duels), De Graafschap stroomde door hun eindpositie in de Keuken Kampioen Divisie een ronde later in. Toch was nauwelijks te merken dat de club uit Doetinchem een week vrij had gehad.

Emmanuel Poku schoot Almere City in de 33e minuut op voorsprong. De aanvaller stond vijf minuten eerder nog buitenspel toen zijn ploeggenoot Marley Dors de score leek te openen. Bij De Graafschap leek Reuven Niemeijer op tijd hersteld om aan het uitduel te beginnen. Maar de aanvoerder van De Graafschap verliet na 25 minuten geblesseerd het veld. Fedde de Jong kwam voor hem in het veld en kopte de bezoekers in blessuretijd van de eerste helft op gelijke hoogte: 1-1.

Almere City bleef ook in de tweede helft de gevaarlijkste ploeg en kwam in de 58e minuut opnieuw op voorsprong toen Dors een voorzet van Jamie Jacobs in het doel kopte. Poku tekende in de 78e minuut voor een fraaie derde treffer.

Return in Doetinchem

Dus reist Almere zaterdag met een marge van twee af naar Doetinchem voor de return. De winnaar van deze tweestrijd meldt zich in de halve finales tegen Willem II of RKC. Dat duel eindigde dinsdag in 1-0 voor de Tilburgers. De nummer 16 van de VriendenLoterij Eredivisie stroomt pas in de finale in.

