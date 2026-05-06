Willem II wist dinsdag in de play-offs met 1-0 te winnen bij RKC Waalwijk, maar dat duel stond vooral in het teken van Mounir El Allouchi. De voetballer van de Tilburgse club verloor afgelopen week zijn dochter en tijdens de wedstrijd was er dan ook een massale steunbetuiging richting hem. Na afloop hadden coach John Stegeman en teamgenoot Devin Haen mooie woorden voor hem over.

Het tragische nieuws werd een dag voor de belangrijke wedstrijd bekend, maar desondanks wilde El Allouchi er gewoon bij zijn. Hij begon in Waalwijk op de bank en viel een kwartier voor tijd zelfs in. In de twintigste minuut lieten de fans zich van hun beste kant zien met een emotioneel eerbetoon om El Allouchi te steunen in de zware tijd.

'Daar ben ik erg van onder de indruk'

Willem II-coach Stegeman stond na afloop ESPN te woord en vertelde daar dat hij na de wedstrijd in de kleedkamer nog even stil had gestaan bij de aanwezigheid van El Allouchi: "Ik heb gezegd dat ik heel trots ben op Mounir, dat hij hier was en dat hij ons heeft geholpen. Ik denk dat het niet heel normaal is in een mensenleven. Daar ben ik erg van onder de indruk."

Ook het eerbetoon van de fans aan zijn speler vond hij bijzonder: "Zo mooi kan voetbal dus zijn. Zo hoort het ook. Ik had kippenvel op mijn armen, het huilen stond me nader dan het lachen. Dit is wat sport verbroedert. Ondanks dat we 15 kilometer van elkaar wonen zijn de supporters van RKC op een hele respectvolle manier omgegaan met onze situatie. Diepe buiging voor de supporters van RKC."

De spelers van RKC staken El Allouchi vooraf ook een hart onder de riem. "Voor de wedstrijd kwam de aanvoerder met een bos bloemen richting Mounir in de kleedkamer. Ook een geweldig mooi gebaar. Dat is hoe voetbal ook kan zijn", vertelde Stegeman.

Willem II-spits Haen was net als zijn coach onder de indruk van zijn teamgenoot. "Hij wilde erbij zijn. Ik heb alleen maar respect voor hem. Het is enorm triest wat er gebeurd is en heel knap van hem, trots op hem. Het is heel bizar dat hij zo sterk is en er gewoon bij is vandaag", vertelde hij tegen ESPN.

Play-offs

Willem II won de wedstrijd in Waalwijk met 1-0 door een eigen doelpunt van Godfried Roemeratoe. Die goal viel vlak nadat RKC met tien man verder moest door een rode kaart voor Jesper Uneken. Aanstaande zaterdag volgt de return in Tilburg.

De weg naar de Eredivisie is voor beide ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie nog lang. De winnaar van het tweeluik speelt in de halve finale van de play-offs tegen Almere City of De Graafschap. In de finale wacht vervolgens de nummer 16 van de Eredivisie en daarin wordt er gestreden om een plekje op het hoogste niveau.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover