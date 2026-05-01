Andries Jonker heeft een nieuwe job gevonden. De 63-jarige oefenmeester was voorheen werkzaam als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Daar nam hij na het vorige EK afscheid.

Jonker is vanaf komend seizoen de trainer van MVV Maastricht. Hij zal met oud-international Kevin Hofland een tandem vormen. Laatstgenoemde wordt assistent. Jonker is de opvolger van Peter van den Berg. Onder zijn leiding eindigde MVV in de eerste divisie op de negentiende en voorlaatste plaats. MVV degradeerde in 2000 uit de Eredivisie en speelde sindsdien nooit meer op het hoogste niveau in Nederland.

Jonker was eerder van 2004 tot 2006 trainer van MVV. "MVV heeft altijd een plek gehouden in mijn hart. Een club in een geweldige stad met een trouwe achterban en veel potentie. Samen gaan we er alles aan doen om supporters, partners en sponsoren weer trots te maken op MVV", reageert Jonker, die een contract voor twee seizoenen ondertekende, via MVV.

Kevin Hofland als assistent

De 46-jarige Hofland werkte als hoofdtrainer onder meer bij Fortuna Sittard, Willem II en Helmond Sport. Hij is de laatste jaren nauw betrokken bij het doel van zijn vriendin Melissa Janssen. Zij wil zich plaatsen voor de Paralympische Spelen van 2028.

MVV wil vooruit

"We hebben eerder aangegeven dat we dingen anders willen aanpakken; met deze trainers zetten we daarin de eerste stap", zegt algemeen directeur Tom Daemen van MVV. "MVV verwacht dat de nieuwe technische staf niet alleen een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de selectie, maar ook door hun netwerk en aanwezigheid aantrekkelijk is voor nieuwe spelers en nieuwe samenwerkingen."