Het is de enige pvergebleven Nederlandse voetbaltroef in Europa, maar AZ lijkt roemloos afscheid te nemen van de Conference League. Tegen Shakhtar Donetsk ging het in de kwartfinale door een paar dramatische minuten helemaal mis. Daardoor moet er in Alkmaar tijdens de return van volgende week een wonder gebeuren: 3-0.

De wedstrijd werd niet in Oekraïne, maar in de Poolse stad Krakau gespeeld. Shakhtar speelde bijna twaalf jaar geleden voor het laatst in Donetsk een thuiswedstrijd. Sindsdien zijn er geen wedstrijden meer in de Donbas Arena en dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog die Rusland met het land begon. Shakhtar Donetsk - AZ vond dus plaats in het Henryk Reymanstadion, de thuisbasis van Wisla Kraków.

In Polen hoopte AZ een grote stap naar de laatste vier van de Conference League te zetten. Waar Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles vroegtijdig sneuvelden in de Europese toernooien, houdt AZ de Nederlandse eer nog een beetje hoog. Na een 14e plaats in de competitiefase werden in de knock-outfase FC Noah en Sparta Praag verslagen.

Drie tegengoals voor AZ

Van dat goede spel was in Polen weinig over. AZ speelde eigenlijk nauwelijks wat klaar, maar hield lange tijd ook wel aardig de deur dicht. Twintig minuten voor tijd ging het toch mis: Sven Mijnans kreeg de bal vlak voor de eigen zestien niet weg en zag vervolgens Pedrinho profiteren met een fenomenaal doelpunt. Hij joeg de bal snoeihard de kruising in en liet Jeroen Zoet kansloos.

Op een korte opleving na ging het vervolgens van kwaad tot erger voor de nummer zes van de Vriendenloterij Eredivisie. Na een corner bleef de bal hangen en schoot Alisson raak: 2-0, amper twee minuten later lag ook de 3-0 er in. Na een flitsende aanval prikte Alisson wederom binnen. Daar bleef het bij, waardoor de return een loodzware taak wordt voor AZ.

Straf voor AZ-speler

AZ was overigens niet op volle sterkte, maar kampte met de nodige blessures. Zo waren Peer Koopmeiners, Jordy Clasie en Denso Kasius er noodgedwongen niet bij. Ro-Zangelo Daal zou in de basis beginnen, maar hij werd bestraft door zijn eigen coach. Daal kwam namelijk te laat op de wedstrijddag en dat was ontoelaatbaar voor de trainer. "De eerste regel is dat je 100 procent je best doet. De volgende regel is dat ze op tijd komen. Als je dan te laat bent, kan ik niet meer terug", aldus de trainer, die hem in de tweede helft liet invallen.

Voor de Alkmaarders van Echteld zijn het belangrijke weken. Na het verloren heenduel van donderdag wacht zondag een thuisduel met Heerenveen in de Vriendenloterij Eredivisie. Volgende week donderdag is de return met Shakhtar in Alkmaar, drie dagen later wacht de bekerfinale om de Eurojackpot KNVB Beker met NEC.