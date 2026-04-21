De Oranje Leeuwinnen hebben een succesvolle interlandperiode achter de rug. Ze wonnen thuis van Frankrijk en speelden in de uitwedstrijd gelijk. Toch klinkt er, ook in Nederland, nog steeds kritiek op de sport. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As geven daar hun mening over.

Hoog en Van As zijn onder de indruk van Oranje, dat een aantal ervaren krachten moest missen in de duels tegen Frankrijk. Toch merken ze dat er nog steeds kritiek is op vrouwenvoetbal in het algemeen. "Het wordt natuurlijk veel vergeleken met mannenvoetbal", zegt Van As in de podcast van Sportnieuws.nl. "Dat moet je helemaal niet doen."

Regels aanpassen

"Maar ook dat het saai is en dat het tempo laag ligt." Toch zou het volgens haar wel vermakelijker kunnen worden om naar vrouwenvoetbal te kijken als de regels worden aangepast. "Daar hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad", aldus de tweevoudig olympisch kampioene. "Een klein veld, kleiner doel..."

Van As las ook het interview van deze site met de vader van Oranje Leeuwin Jill Roord, René, die technisch manager is bij FC Twente. Hij sprak zich uit over de ontwikkeling van vrouwenvoetbal en de kritiek. "Die stoort zich ook heel erg aan die kritiek. Hij zegt ook: je hoeft niet leuk te vinden, maar zeg niet dat het vrouwenvoetbal geen topsport is. Want die meiden die laten er wel veel voor en leven echt voor de sport."

Ook Roord vindt dat vrouwenvoetbal niet vergelijken moet worden met mannenvoetbal. "Helemaal eens", zegt Hoog. "Maar vindt hij dan ook dat die regels aangepast moeten worden of niet?", vraagt ze zich af. Dat wil hij absoluut niet. "Als ze het doel gaan verlagen of het veld verkleinen, dan haak ik af", was zijn duidelijke mening.

Juist goed

"Dan is hij er helemaal klaar mee, zegt hij", vervolgt Van As. "Echt?", reageert Hoog verbaasd. "Maar ik denk dat het alleen maar ten goede komt van het spel. Dat het veel sneller zal gaan en veel meer dynamiek, denk ik. En die bal gaat er natuurlijk gewoon ook zo vaak in. Die keeper is gewoon vaak te klein. Ja, die keepers komen natuurlijk altijd een beetje slecht in beeld. Als die goal dan net iets kleiner is..." Dat zou volgens de oud-hockeyster juist een goede ontwikkeling zijn.

Roord gaf in zijn interview ook een verklaring voor de kritiek op de keepsters. "In het vrouwenvoetbal komt dat door het feit dat keepsters vroeger géén opleiding kregen. Dat kregen ze pas als ze vijftien à zestien jaar waren en dat is nu écht veranderd", zei hij. "Het is een kwestie van tijd."

Volgens Van As is de voetbalwereld nog niet klaar voor verandering. "Je hebt natuurlijk altijd dat stukje conservatisme in het voetbal. Veranderingen zijn erg lastig." "Dat is 100 procent zo", zegt Hoog. "Maar goed, ik ben op zich wel echt wel met hem eens inderdaad: je moet het gewoon niet vergelijken met het mannenvoetbal. Het verschil is alleen gewoon echt zo groot. Als je naar hockey kijkt is dat verschil naar mijn gevoel veel kleiner. Ik denk omdat het vrouwenhockey al zo veel langer aan de top staat dan het vrouwenvoetbal."

