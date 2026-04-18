De Oranje Leeuwinnen hebben voor de tweede keer een knap resultaat geboekt tegen Frankrijk. Ondanks een bomvolle ziekenboeg, waardoor er in totaal liefst 770 interlands aan ervaring ontbraken, heeft Nederland directe plaatsing voor het WK volledig in eigen hand. Dat zorgde voor de nodige emoties bij aanvoerder Wieke Kaptein. "Deze prestatie geeft mij écht kippenvel", zegt de twintigjarige Oranje Leeuwin.

Afgelopen dinsdag won Nederland al in eigen huis van Frankrijk, terwijl zaterdagavond een gelijkspel uit het vuur werd gesleept. "Je mag me zeker feliciteren", lacht Kaptein voor de camera van de NOS. "Ik ben zó trots op wat we hebben gepresteerd, ik heb er eigenlijk helemaal geen woorden voor. Ik ben héél blij."

Kippenvel bij Kaptein

Deze interlandperiode hebben de Leeuwinnen keihard gewerkt om het 'proces' weer een stukje verder te brengen. Ondanks dat speelsters als Jill Roord, Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen en aanvoerder Dominique Janssen ontbraken, merkt Kaptein dat er goede stappen zijn gezet.

"We hebben met volle focus gespeeld, zijn streng geweest voor onszelf en hebben nu dit gepresteerd: dat geeft mij écht kippenvel", zegt ze, terwijl ze naar haar arm kijkt. De Oranje Leeuwinnen gaan aan kop in de poule en hebben directe plaatsing voor het WK nu in eigen hand. "Wij durven wel te dromen, maar om dit dan ook werkelijkheid te maken... We hebben natuurlijk nog niks, maar dit is wel héél belangrijk. Nu mogen we even trots zijn en dan weer met beide benen op de grond", vervolgt de twintigjarige Oranje Leeuwin.

Aanvoerdersband voor Kaptein

Voor Kaptein kwam er nóg een hoogtepunt. Ze mocht de aanvoerdersband tijdelijk dragen, toen Lineth Beerensteyn naar de kant werd gehaald. "Ik heb er eigenlijk niet echt bij stil gestaan, maar dit is wel heel eervol en mooi. Ik ben heel dankbaar, maar merk vooral dat er vandaag wel 25 aanvoerders op het veld stonden. Héél veel meiden zijn opgestaan, waren aan het coachen en deden hun mond open", sluit ze lachend af.

Bekijk hieronder het wedstrijdverloop van Frankrijk - Nederland.