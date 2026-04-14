De Oranje Leeuwinnen hebben voor een ultieme stunt gezorgd tegen topland Frankrijk. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink kampt met een overvolle ziekenboeg, maar won desondanks met 2-1 van de nummer drie van de wereld. Daarmee deed Nederland uitstekende zaken in de strijd om rechtstreekse kwalificatie voor het WK.

Vooraf was er de nodige scepsis over een goed resultaat van de Oranje Leeuwinnen tegen de nummer één van de WK-poule. Door een flinke blessuregolf ontbraken er veel basisspeelsters, onder wie Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Jackie Groenen, Kerstin Casparij, Dominique Janssen. Er stond een behoorlijk onervaren ploeg op het veld, maar de vervangers weerden zich uitstekend tegen Frankrijk, dat vorig jaar op het EK nog met 5-2 te sterk was geweest voor Oranje.

Verrassende start

Veel voetballiefhebbers in Nederland hielden rekening met een kansloze avond tegen Frankrijk, maar de Oranje Leeuwinnen kenden onder toeziend oog van 6.500 fans een verrassend goede start. In de elfde minuut ontstond er al een geluidsexplosie in het Rat Verlegh Stadion.

Debutante Renee van Asten kreeg de bal voor haar voeten in het zestienmetergebied van Frankrijk. De verdediger van Ajax bedacht zich geen moment en schoot de bal knap achter Pauline Peyraud-Magnin: 1-0. Daarna werd Nederland behoorlijk terug gedrukt op hun eigen strafschopgebied. Oranje-goalie Daphne van Domselaar had haar zaakjes echter uitstekend voor elkaar, waardoor Nederland nauwelijks grote kansen weggaf en met 1-0 ging rusten.

Grote domper

In de tweede helft had Oranje het opnieuw goed staan, maar kwam Frankrijk in de 54e minuut op zéér gelukkige wijze op gelijke hoogte. Een voorzet van Sandy Baltimore kwam via Lynn Wilms voor het doel en belandde via de kuit van de Oranje-goalie in het eigen doel: 1-1. Even later dacht Frankrijk zelfs op voorsprong te komen, maar ditmaal had Van Domselaar meer geluk. Een kiezelhard schot stopte ze met haar hoofd, waarna ze de bal kon oprapen.

Dapper Oranje

Ondanks dat het doel van Van Domselaar flink onder vuur werd genomen, probeerden de Leeuwinnen op hun eigen manier het verschil te maken. Dat werd in de 68e minuut beloond met een fraaie treffer van Esmee Brugts. De aanvalster van FC Barcelona werd prachtig diep gestuurd door Wieke Kaptein en werkte de bal vervolgens in het zijnet: 2-1. Dat Brugts één van de publiekslievelingen is, bleek wel uit het luide gejuich vanaf de tribunes. Dat was ook meteen de eindstand in Breda, waarmee er een héél belangrijke zege werd geboekt.

Ticket voor WK blijft in zicht

Nederland plaatst zich direct voor het WK als het de poule met Ierland, Polen en Frankrijk wint. Eindigt Oranje tweede, derde of vierde, dan volgen play-offs. Op dit moment heeft de ploeg van Veurink in totaal zeven punten. Er werd gewonnen van Ierland (2-1) en Frankrijk (2-1), terwijl er een punt werd gepakt tegen Polen (2-2). Zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen Frankrijk in Auxerre. Bij een overwinning zetten zij een héél belangrijkste stap richting directe kwalificatie voor het WK 2027 in Brazilië.

